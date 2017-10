La potencia del tango en su versión más "aguerrida, rabiosa y punk"

Como un cross a la mandíbula llega la Orquesta Típica Fernández Fierro para dejar recalculando al público tanguero rosarino. Torcieron el rumbo del tango hace más de quince años, tomando como principios básicos la actitud y la innovación de aquella orquesta de Piazzolla para crear una identidad propia y actual. Desde el 2001 a esta parte, con la bandera de la autogestión sobrevivieron a épocas en las que laburar solo no era una opción y gracias al trabajo en equipo dieron vida al CAFF (Club Atlético Fernández Fierro), donde se organizan como cooperativa musical y cultural. Esta noche a las 21.30 presentarán canciones de su último disco en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), con entrada gratuita.

"Hace mucho que no visitamos Rosario y estamos muy contentos de ir con nuevo disco, hace bastante tiempo que la orquesta no va para allá y en mi caso todavía no fui nunca como cantante, es todo un acontecimiento, estoy con muchas ganas", dijo Julieta Laso, cantante incorporada a la OTFF hace cuatro años.

La dirección está a cargo del contrabajista "El Maestro" Yuri Venturín, y se suman cuatro bandoneonistas: "El Ministro" Flavio Reggiani, Adrián Osvaldo Ruggiero, Juan Manuel Barrios y Patricio Vázquez; también cuatro violines, Alex Musatov, Juan David Villegas Restrepo, Gustavo Vajsejtl y Julia Testa (una rosarina que "está muy feliz de venir a tocar a su ciudad con la OTFF"). En piano, Santiago Bottiroli; en viola Juan Carlos Pacine y en violoncello Alfredo Zuccarelli. La orquesta interpretará "Ahora y siempre", disco que esperan salga en formato físico en diciembre próximo.

Laso describe este nuevo material como "aguerrido, muy rabioso, creo que el más punk" y esta noche lo interpretarán completo. Es que la Fernández Fierro es el cruce que el mismo nombre del disco indica. Ellos transitan diferentes tiempos y dimensiones del tango, de antes, de ahora y de los olvidados bajofondos porteños. "Fue un poco fue lo que buscó la Orquesta, de resignificar el tango y encontrarle una poesía y una sonoridad más actual, y por ahora venimos bien, tocando todas las semanas sin parar y de gira por el país", explicó la cantante.

"Ahora y siempre" cuenta con nueve canciones, con algunas versiones provenientes de compañeros del "Cuarteto la púa", de "34 puñaladas" (quienes se presentaron en Rosario la semana pasada), de las guitarras tangueras de "Barsut", todas jóvenes agrupaciones. Los temas de la OTFF están compuestos por Flavio "El Ministro" y, en las letras y la música, el director Yuli Venturín. En las grabaciones cuentan con el reconocido ingeniero de sonido Walter Chacón ("una eminencia", según la cantante).

"Estamos más furiosos que nunca; el disco dura 22 minutos pero arranca y no para, y la verdad que canto con mucha fuerza, me encanta el contenido social y actual de las letras, se ve que es una época donde nos vamos enfureciendo, son tiempos difíciles", dijo Laso. Es que los temas de La Fierro salen de la entraña revuelta de la sociedad, pero aún así hay espacio para el amor, como en la canción "Demolición". Otro de los preferidos y que menciona la cantante es Otoño", una de Leandro Angeli de "Cuarteto la púa", y "Astiya", de "34 puñaladas" que, aclaró Julieta, "es un temazo de una gran banda".

Con respecto al estilo de la Fernández Fierro, Laso explicó que la orquesta fue desarrollando un camino muy particular y que no deja de preguntarse por qué es un fenómeno, tanto a nivel nacional como internacional, porque los han invitado desde los más renombrados festivales de música del mundo. "Es muy directo lo que pasa con La Fierro y llega con una contundencia que hace que permanezca en el tiempo y que siempre se renueve el público, la verdad es que es un fenómeno", dijo.

El club de la Fernández Fierro cuenta con una radio online y espacio para recitales y actividades todos los días. "En este momento es lo que nos funciona, y los martes nos juntamos a ensayar varias horas, tenemos reunión de cooperativa, trabajamos mucho fuera de la música, lo grupal es una forma muy poderosa de trabajo y es algo buenísimo pero es complejo también. En este momento nos hacemos cargo del club de miércoles a domingo y la barra y la comida y la tesorería y las giras? son un montón de tareas extra que necesitan ganas de participar en un proyecto así, pero también es así de grosso lo que se mueve", explicó la cantante.

Es que el CAFF es un lugar muy importante para el tango nuevo, donde se retroalimentan y se generan cruces entre las bandas emergentes. "Antes de la Fierro, en el 2001, y de algunas otras bandas más que aparecieron, hubo diez años de vacío, no había nuevas composiciones y sólo era evocar el pasado. Por suerte la orquesta fue un gran referente de ese movimiento nuevo y ahora todo cambió muchísimo, hay nuevos compositores, nuevas letras, nuevos formatos de todas las formaciones posibles", contó Julieta, asombrada por la cantidad de material y de músicos que se acercan día a día al club de la Fierro, con gustos no estrictamente ligados al tango.

"Los chicos escuchan mucho rock, por supuesto que en la Fierro todos han escuchado tango muchísimo, tenemos un gran lazo con el Tape Rubin quien es un referente para muchos en la orquesta, pero todos escuchamos cosas diferentes, es grande el panorama musical", dijo Laso ya que el estilo y la manera de tocar de la OTFF es más parecido al rock o al punk, despojado y contundente.

Invitados a tocar con Los Violadores y Los Espíritus -banda joven de rock con un estilo psicodélico barrial-, desde la OTFF gustan y aprovechan mucho de esos cruces, sobre todo porque los acerca a un público que escucha cosas diferentes pero que comparte la misma actitud. "Cada vez que tocamos con Los Espíritus se arma una fiesta, hay un público joven copado y también está el chabón que trae al abuelo, muchos vienen a buscar algo nuevo en el tango", aclaró.

"Yo cantaba tango tradicional con guitarra. Para mí y para todo el ambiente en ese momento la Fierro era un referente enorme. Yo venía al club y escuchaba la orquesta, por eso cuando me llamaron fue como un sueño y una sorpresa enorme", contó Laso, a quien la mujer de "el Maestro" Yuri Venturín escuchaba desde su casa cantar todos los días. "Aquella época nunca la olvidaré, fue un privilegio", dijo y agregó que jamás ha sentido malestar por ser una voz femenina entre tanto compañero varón. "No veo que sea una novedad la voz femenina en el tango", concluyó.

origen. La orquesta se formó en 2001 con el sello de la autogestión. Ya participaron como invitados en importantes festivales nacionales e internacionales.