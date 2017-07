"La magia del teatro es lo vivo, por eso persiste a través del tiempo. Ahí no sólo se puede ver, sino también oler y tocar", sentencia Héctor Ansaldi, que desde hace 35 años le da su cuerpo y alma a Piripincho, ese niño con espíritu lúdico que conquista a todas las generaciones.

Esta vez, el actor decidió rescatar a los niños de los estudios de televisión y e invitarlos a descubrir el mundo de la magia y la fantasía del corazón de alcaucil, que no necesita ni de un solo enchufe. En "Piripincho te canta la justa", el espectáculo que sube a escena desde hoy hasta el 23 de julio, a las 16, en Caras y Caretas (Corrientes 1518), el actor demuestra que con la imaginación y las ganas lo imposible se vuelve posible.

Antes del estreno, Ansaldi habló con Escenario de su nueva creación, aclaró que es una obra "para el niño interior que todos llevamos adentro, más allá de la edad" y confesó que se salvó de un robo por ser Piripincho. Además, profundizó en el tema de la tecnología y la niñez: "Algunos la usan para jugar a juegos muy violentos, después salen a la calle y creen que son inmortales" y contó lo que le dijo el Chavo (Roberto Gómez Bolaños) apenas vio su personaje.

—¿De qué se trata tu nuevo espectáculo "Piripincho te canta la justa"?

—Siempre escribo mis obras durante el verano en mi casa de Córdoba. Allá estoy con otras vibraciones, así que paso a ser del escritor y director al actor que después lo interpreta. Se me ocurrió centrarme en las nuevas tecnologías que se enfrentan al mundo mágico de Piripincho. Sucede como en un programa en vivo estilo Tinelli y Piripincho cae ahí y quiere trasladar a los chicos a su mundo. Recién cuando los chicos ven la obra siento que la terminé. Lo que hago no es para niños pequeños, es para cualquier edad, es para el niño interior que todos llevamos adentro.

—Es un desafío importante sacar a los chicos de la tablet y llevarlos al mundo real. ¿Será posible?

—Yo creo que sí. La magia del teatro es lo vivo, por eso persiste a través del tiempo. Ahí no sólo se puede ver, sino también oler y tocar. Así que voy a estar ahí con ellos para que sientan la presencia del personaje. En la tele se utilizan luces frías y en el teatro, luces cálidas, así que estamos resolviendo eso con los recursos que uno tiene. Es como siempre trabajé yo, y es como es Piripincho: un chico re pobre de la calle que trabaja con la fantasía a partir de lo que encuentra. El año pasado me pasó algo que resume todo: estaba en bicicleta y un hombre me vino a robar y le pregunté dónde quedaba el lugar que estaba buscando. Cuando le hablé, se dio cuenta quién era y le dijo al otro que venía a robarme con él: "¡Es Piripincho!". Y ahí se transformó. Terminó sacándose una foto conmigo. Ahí me di cuenta que lo había logrado: con Piripincho salió su inocencia.

—¿Qué van a buscar a tus shows? ¿En medio de tantos asesinatos, guerras e inflación, es necesario tener una dosis de Piripincho anual?

—Sí, y para mí también es necesario. Cuando la gente me saluda me llena de satisfacción. En el teatro pretendo llegar a algo puro sin parafernalia, que tampoco puedo tener porque no tengo la plata.

—¿Qué diferencias notás entre la infancia de los 70 y la de ahora? ¿La tecnología perjudicó a la niñez?

—Creo que depende de cómo se use. Tengo dos nietas en España y una acá, que usan la tecnología de manera bastante creativa. Pero algunos la usan para jugar a juegos muy violentos, después salen a la calle y creen que son inmortales.

—Justamente esta obra sucede en un estudio de televisión, ¿tenés ganas de hacer un programa?

—Sí, siempre. Piripincho nació en la tele, en "Pepona Popina" en Canal 9. Hacer tele siempre estuvo en mis planes, pero no consigo. Técnicamente es difícil. La gente lo pide hasta el día de hoy. Tengo muchos proyectos presentados. Tendría que ser sin primeros planos (risas). Igual el Chavo estuvo hasta bastante grande.

—Piripincho tiene una historia similar a la del Chavo, ambos son chicos de la calle que se la ingenian para pasarla bien, no tienen maldad y actúan desde la inocencia...

—Estuve con Roberto Gómez Bolaños apenas empecé, él vio a Piripincho y me dijo: "Tu personaje va a tener mucho éxito". Me lo auspició. Siempre lo admiré y me inspiré mucho en él.