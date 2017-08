"La luz incidente" ganó el Cóndor en una noche de reclamos, pero sin grietas

"La luz incidente", de Ariel Rotter, fue reconocida antenoche como la mejor película argentina de 2016 y el realizador laureado no perdió la oportunidad de criticar a la industria del cine, a la que llamó una "industria renga". Rotter obtuvo el máximo galardón de la 65ª entrega de los Premios Cóndor de Plata otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en el Centro Cultural Kirchner. Además de ser laureada como la mejor película argentina del año pasado, "La luz incidente" obtuvo otras seis distinciones (entre ellas el mejor guión original del mismo cineasta), un palmarés que igualó "Gilda, no me arrepiento de este amor". Ambos filmes, además, empataron en el rubro actriz protagónica, cuyo Cóndor fue compartido por Natalia Oreiro, en la piel de la cantante tropical, y Erica Rivas, ausente en la premiación, que interpretó a la viuda en el filme de Rotter.

También se homenajeó las trayectorias de Miguel Angel Solá y Ana María Picchio, de la cineasta y productora Lita Stantic y del periodista Guillermo Alamos.

La ovacionada Stantic alertó que "la exhibición está funcionando mal y no se está protegiendo a las buenas películas independientes de autor desde hace por lo menos ocho años". En el mismo sentido, el ganador Rotter llamó a "defender la Ley de Cine" para proteger a lo que denominó como "una industria renga".

Solá sostuvo que "el cine es nuestro embajador y es un espacio abierto y de libertad. Y estoy orgulloso de pertenecer a la gente del cine porque el cine me cumplió todos los sueños", mientras que Picchio apuntó que "una trayectoria es como una dedicatoria, porque ya es de los otros y es también encontrar el camino".

La ceremonia tuvo palabras de apertura del titular de Cronistas, el periodista Claudio Minghetti, quien sostuvo que "el cine no tiene grieta y todo está volviendo a la normalidad de a poco".

En una plácida velada donde se homenajeó el medio siglo de la sala Lugones que se reabrirá el martes próximo, tanto el actor Lautaro Delgado como el cineasta Francisco Márquez pidieron por la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido desde hace una semana tras un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen (Chubut).

Entre los premios más relevantes de la noche, Lorena Muñoz ganó por mejor dirección de "Gilda, no me arrepiento de este amor"; Oscar Martínez fue mejor actor por "El ciudadano ilustre"; la mejor ópera prima fue para "El invierno", de Emiliano Torres; Lautaro Delgado ganó como mejor actor de reparto en la película de Muñoz, mientras que Susana Pampín se llevó el de actriz de reparto por "La luz incidente".

El lauro a la mejor película iberoamericana fue para "El abrazo de la serpiente", de Ciro Guerra (Colombia/Argentina) y al mejor filme en lengua extranjera lo obtuvo "Carol" (EEUU), de Todd Haynes.

Oreiro. Elegida mejor actriz.