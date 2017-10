La lista negra del casamiento de Dalma Maradona que dejó afuera a varios del entorno familiar

A pocos días de que se conociera el sorpresivo casamiento de Dalma Maradona con su novio rugbier, Andrés Caldarelli, ya comenzaron los primeros escándalos en torno a la boda.





Es que, este lunes se conocieron los nombres de aquellos que por diferentes razones no serán invitados a la fiesta de casamiento de la hija de Diego.

Dalma contó ayer que la primera baja la comunicó su mamá, Claudia Villafañe, quien a través de una charla telefónica le aseguró a Ángel de Brito que su pareja, Jorge Taiana, no iba a ser parte del festejo.





Le contas algo a tu papá y le decís NO DIGAS NADA... pic.twitter.com/WoaQaxNDmb — Dalma Maradona (@dalmaradona) 13 de octubre de 2017







"¿Vas a ir con tu pareja a la boda?", le preguntó De Brito a Villafañe y esta contestó casi en el acto: "No, no tiene nada que ver. Ni se planteó, ni se preguntó, ni nada".

"¿Y cómo van a hacer con la gente que está enfrentada dentro de la familia?", la apuró el también jurado del Bailando 2017. "Es que no hay enfrentamientos dentro de la familia", se despegó la ex mujer de Diego y entró en escena Dalma.

"La gente con la que no me llevo bien no viene", fue la dura afirmación de la futura novia.





Desde la propuesta no para de llorar y ahora ustedes me emocionan con tantos mensajes de amor sin conocerme a mi ni a mi novio! Gracias!❤️ — Dalma Maradona (@dalmaradona) 13 de octubre de 2017



Entonces Rocío Oliva no será de la partida. "¿Está invitada?", quiso saber el periodista. "Obvio que no. ¿Me estás jodiendo? Tiene una denuncia hecha por mí, no puede ir porque no puede entrar por la perimetral", aclaró entonces Dalma.

En ese momento, Nancy Pazos interrumpió la charla. "Rocío porque tiene perimetral pero el novio de tu mamá ¿por qué no?", preguntó la panelista.

"Porque es una cosa que ni se habló... no corresponde. Y Diego también lo tendrá que entender porque es así, es la fiesta de Dalma y Andrés, no es nuestra fiesta", sentenció la empresaria.

"A mí lo que me importa es tener una fiesta en paz, poder estar contenta sin estar pendiente de nada que no tenga que ver conmigo o con mi pareja", aclaró la hermana de Gianinna.

"Tampoco sería justo que Dalma conozca a mi pareja el día de su casamiento", sumó Claudia, quien especificó que jamás le presentó a Taiana a sus hijas para no generarle justamente a ellas un conflicto con su padre.

Hacia el final de la entrevista, la futura señora de Caldarelli también descartó invitar a Verónica Ojeda (ex pareja de su papá) junto a su medio hermano, Dieguito Fernando ya que todavía no se pudo generar "un encuentro" entre ellos, según Dalma, debido a las condiciones que impone la ex novia de papá.