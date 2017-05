La "justicia renga" que a veces llega

Como chico con chiche nuevo, Mirás no para de disfrutar este presente con "El peso de la ley". El filme, que lleva seis semanas de exhibición en Buenos Aires, llega esta semana a Rosario y Santa Fe con los mejores antecedentes. Las charlas previas con los jueces en el proceso de investigación de la película le generó frases reveladoras: "Hablamos con jueces y nos decían que esa situación de que el personaje de Grandinetti le debe su nombramiento al padre de la fiscal que hace Onetto son cosas muy habituales en el Poder Judicial. Los tipos te dicen que no les sorprende nada, que han visto cosas peores. Y a mí me pasó que al escribir con un coguionista que es abogado, yo sentía que tenía la mirada ingenua que tiene el espectador respecto de ese mundo".

"Hoy en día creo que se está poniendo en discusión el tema del Poder Judicial y la buena respuesta de los espectadores tiene que ver con que la gente siente que sabe que las cosas son así, pero la película no deja de darte una esperanza", indicó Mirás. Y concluyó con un ejemplo muy gráfico: "Mirá, el personaje de Paola es renga y alguien del Poder Judicial me mandó un mail que decía «la justicia es renga, pero llega». Creo que ellos entendían mejor la película que yo".