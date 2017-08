La increíble imitación y el perreo de Mauricio Macri se llevó todos los aplausos en el Bailando

Caracterizado como el presidente Mauricio Macri , Freddy Villarreal interpretó junto a Soledad Bayona "Plakito", de Yandel en la última gala de reggaetón romántico de " Bailando por un sueño ". La previa estuvo cargada de actualidad y el baile fue muy elogiado.

"El problema no lo tengo con la derecha, lo tengo con la izquierda", comentó "Mauricio" al referirse a la pierna que se operó.

El perreo de Mauricio alejó a Freddy de la sentencia



"No podemos creerle más a las encuestas. El 99 por ciento de las encuestas es mentira, y no lo digo yo: lo dicen las encuestas", agregó en relación a las recientes elecciones legislativas.

Tras la previa vino el baile y el voto del jurado: "Me encantó la coreo. Estuvo bien bailado, pero quedó entre lo sensual y el humor. No me terminó de convencer", reconoció Ángel de Brito quien los calificó con un seis.