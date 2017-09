La historia de una madre que clama justicia ganó el Festival de Toronto

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" se alzó ayer con el premio del público People's Choice Awards del Festival de Toronto (Tiff), considerado un importante indicador de cara a los premios Oscar debido a que varias películas que lo ganaron en el pasado cosecharon luego estatuillas.

El filme, escrito y dirigido por el británico Martin McDonagh y que ganó el premio al mejor guión en Venecia, es la historia de una madre "coraje" (Frances McDormand) quien, harta de que no se haya esclarecido el asesinato y violación de su hija, coloca carteles en las afueras de un pequeño pueblo de Missouri para recordarle al sheriff local (Woody Harrelson) su obligación, lo que le vale el rechazo de gran parte de los pobladores.

El premio, el galardón más importante del Tiff, que no cuenta con una sección competitiva oficial de alto perfil como otros grandes festivales, está dotado con 15.000 dólares canadienses (12.0000 dólares estadounidenses) y es votado por el público a la salida de los cines. En ediciones pasadas, los ganadores del People's Choice, como "Slumdog Millionaire", de Danny Boyle, se quedaron luego con la ansiada estatuilla dorada.

En tanto, "I, Tonya", de Craig Gillespie, en la que Margot Robbie interpreta a la patinadora artística estadounidense Tonya Harding, envuelta en un escándalo por planear un ataque contra su contrincante en los años 90, fue la segunda en la preferencia del público.

En tercer lugar quedó el romance gay entre un joven arqueólogo y un adolescente ambientado en el norte de Italia "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino.

El premio del público para la sección de medianoche "Midnight Madness", una de las más concurridas del festival, fue para "Bodied", de Joseph Kahn, producida por Eminem y centrada en el "battle rap" (que consiste en ganar el duelo verbal con insultos e humillaciones). En segundo lugar quedó "The Disaster Artist", del actor y director James Franco, y en tercero "Brawl in Cell Block 99", de Craig Zahler.

La legendaria cineasta belga Agnes Varda, en tanto, no tuvo dificultades en alzarse con el premio del público al mejor documental por "Faces Places", seguida de "Long Time Running", de Jennifer Baichwal y Nicholas De Pencier, y "Super Size Me 2: Holy Chicken!", de Morgan Spurlock.

En sutercer año, el premio Platform, creado para dotar al Tiff de una sección competitiva, fue para la australiana "Sweet Country", de Warwick Thornton, ambientada en el norte de Australia en 1929, y le fue concedido por un jurado integrado por el director chino Chen Kaige, el cineasta alemán Wim Wenders y su par polaca Malgorzata Szumowska. El año pasado había sido para "Jackie", del chileno Pablo Larraín.

El premio a la mejor película canadiense fue para "Les Affamés", de Robin Aubert. En tanto, la única película hispanoamericana distinguida fue "El autor", de Manuel Martín Cuenca, que obtuvo el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) a lo mejor de la sección "Presentaciones especiales", una de las más importantes del festival junto a las galas.

En total, el Tiff presentó más de 250 largometrajes en los 11 días de su 42ª edición, que contó además con una cantidad récord de cine hispanoamericano, 18 largometrajes en total. Hubo salas llenas para películas argentinas como "La cordillera",de Santiago Mitre y "Zama", de Lucrecia Martel.

Además, elmexicano Guillermo del Toro llegó triunfante a Toronto dos días después de alzar el León de Oro en Venecia por "The Shape of Water", mientras que el chileno Sebastián Lelio cosechó buenas críticas con su primera película en inglés, "Disobedience".

Entre las películas que generaron más "Oscar buzz" (rumores de Oscar) este año estuvieron el drama bélico "Darkest Hour", de Joe Wright; "The Florida Project", de Sean Baker; "Lady Bird", de Greta Gerwig y las premiadas "Three Billboards...", "I, Tonya" y "Call Me By Your Name".

