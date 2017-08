La historia del rockero que grabó un sólo simple en su vida y por el que pagaron una jugosa suma

El único disco simple de un poco conocido músico de la década del 70 fue subastado en algo más de 3.000 dólares en la web de coleccionistas Discogs, superando a rarezas de David Bowie o Led Zeppelin.

Caleb Quaye no obtuvo mucho reconocimiento público como su hermanastro Finley, autor del éxito de los noventa Sunday shinning. Empezó su carrera en la década de 1960, y hasta 2008 solo había publicado un single como solista, con el tema "Baby your phrasing is bad" en el lado A y "Woman of distinction", en la B (1967).





Pero hay una explicación para este fenómeno. Para los amantes la música, Caleb Quaye es una figura muy jugosa. Nació en Londres en 1948 y a los 15 años entró a trabajar en la editorial musical Dick James Music. Allí trabó amistad con Reginald Kenneth Dwight, de 16, por entonces teclista de Bluesology y años más tarde mundialmente conocido como Elton John.

Cuando a Caleb le encargaron ocuparse del estudio de grabación de la compañía, aprovechó para grabar a escondidas las maquetas de su amigo Reginald. Cuando el dueño lo descubrió no solo no se enfadó, sino que les firmó un contrato discográfico.

En 1967, Caleb publicó en el sello Philips ese único y valioso single con dos temas de rock psicodélico cargados de distorsión.

Simultáneamente se convirtió en el guitarrista inseparable de Elton John. Entró a formar parte de la última formación de Bluesology. Cuando Elton John debutó como solista, Caleb engrosó su grupo de acompañamiento, Hookfoot. Con el tiempo, Hookfoot logró autonomía y llegó a publicar cuatro álbumes hasta su separación en 1974; entonces, Elton John lo rescató, ofreciéndole regresar a su banda.

En 1978 cambió a Elton John por Hall & Oates, y cuatro años después cambió a estos por la Biblia, relegando la música a un segundo plano (pese a todo, publicó un par de discos de jazz-rock en 2008).

En la actualidad es pastor evangélico, y oficia en la Iglesia del Camino, sita en Van Nuys, California (EE UU). El precio de su viejo single se ha multiplicado como los panes y los peces.