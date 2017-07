La hermana de Isabel Macedo escribió un libro sobre las mentiras y traiciones familiares

Alejandra Macedo, la hermana de Isabel, presentará su libro el próximo 14 de agosto en la editorial Dunken. "Diluvio de mentiras" se llama la biografía que escribió la hermana de Isabel Macedo, quien se hizo conocida el año pasado cuando la actriz se casó con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y no fue invitada a la boda.

Las hermanas son hijas del mismo padre. Alejandra es diez años mayor y nació en el primer matrimonio del ingeniero Macedo. Tras enviudar, el hombre se casó tiempo después con quien es la mamá de Isabel.

Cuando se supo el año pasado que la actriz se casaría, se conoció a la par la historia de su hermana y la poca relación que tenía con la ahora esposa de Urtubey.

Alejandra contó a Primiciasya.com detalles de su libro: "En el libro cuento mi experiencia de vida matrimonial donde padecí muchas mentiras, engaños y traiciones. Fui sometida a un matrimonio de 22 años que fue totalmente una mentira y moldeado al gusto de mi ex marido".

Y luego aclaró: "De Isabel no hablo fuerte, hablo normal. No tengo que hablar fuerte de ella para publicar algo. Hablo las cosas que vivimos nada más. Yo no hago venganza de nada, y menos de mi hermana. Ella no me hizo nada. Puede sonar venganza, pero no es una venganza hacia ella".