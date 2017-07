La exigente rutina de ejercicios que fue necesaria para convertirse en la Mujer Maravilla

Gal Gadot se esforzó para estar a tono con ser la Mujer Maravilla. Para eso realizó una rutina de ejercicios de máxima exigencia en un lapso de seis horas diarias durante meses y emprendió una estricta dieta para mejorar aún más su cuerpo y rendir al máximo nivel durante el rodaje.

La actriz israelí hizo definitivamentre a un lado la figura que le había alcanzado para llegar a ser Miss Israel y aspirante a Miss Universo tiempo atrás. Comenzó el gimnasio y, entre cada uno de los ejercicios pautados, también se desenvolvía en otras actividades. "Hacía dos horas físicas, dos horas de coreografías de pelea y entre una hora y media y dos horas de equitación, ¡algo súper difícil!", contó.

wonder.jpg



Gadot formó parte del ejército de su país durante dos años pero aún así, reveló que el entrenamiento para encarnar a Wonder Woman fue más duro que el de la milicia. "Fue mucho más intenso en lo físico. Me encanta la adrenalina y me gustó mejorar mi cuerpo para actuar", aseguró la joven.

Saltos de longitud, flexiones, dominadas, sentadillas, remo, bicicleta fija y levantamiento de peso fueron algunas de las actividades realizadas por Gadot. Pero no todo fue gimnasio y mancuernas: también recibió orientación sobre como usar la espalda, aunque lo que más le costó de toda la fase de preparación para la película, según ella misma reconoció, fue "aprender a montar" a caballo.

El entrenamiento de gal Gadot para ser la Mujer Maravilla