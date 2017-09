La desgarradora carta que escribió Flavio Mendoza tras la muerte de su madre

El coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza despidió a su madre, quien falleció el pasado viernes, con una conmovedora carta en las redes sociales.

El artista comenzó la carta agradeciendo a "mucha gente que no conozco que se preocupó por mí", y a "tanta gente que sin conocerme me manda tanto amor"

Y luego aseguró que tiene "el corazón roto" porque "se fue mamá. No era tu momento, pero venías sufriendo mucho. Me duele tanto saber que no sólo tuviste dolor físico sino también dolor de vida ,de una vida dura que te tocó".