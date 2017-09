"La cordillera" se estrena el viernes en España

El actor Ricardo Darín, que da vida a un ficticio presidente de su país en el filme de Santiago Mitre "La cordillera", manifestó ayer en el Festival de San Sebastián que no tiene "la suficiente frialdad como para estar en un territorio tan minado como la política"."Bastante tenemos los artistas cuando, además de nuestro trabajo específico, extendemos nuestro alcance, brazos y mirada a cuestiones sociales o de interés público", añadió.

Y prueba de que no quería hablar más de cuestiones políticas fue la respuesta que le dio a una periodista cuando se disponía a preguntarle por el polémico referéndum unilateral en Cataluña, que logró divisiones impensadas.

"Por favor, no me hagás la pregunta que me vas a hacer", le pidió. "Ya tengo bastante con la política argentina".

De hecho, confesó, para interpretar al ficticio presidente Hernán Blanco contaba con "suficiente alimento en el disco rígido" como para tener que inspirarse en alguien concreto.

¿Puede lograr el cine unir aquello que la política no consigue?, le preguntó otro reportero. "Metafóricamente sí, porque para nosotros las fronteras no están tan delimitadas, al contrario, es un placer toda vez que nos podemos cruzar y encontrarnos con colegas de otros países que, aún hablando la misma lengua, ves una fusión de culturas e idiosincrasias".

En ese sentido, el actor consideró que el cine "es una herramienta muy útil para mostrar posibilidades".

Pero las uniones, añadió, "siempre son frágiles, depende de como se las cuida, alimenta y respeta. En América del Sur hace tiempo que soñamos con una unión que nos convierta en una región más fuerte de lo que somos."

Estrenada en la sección Una cierta Mirada del pasado Festival de Cannes, "La cordillera" gira en torno a una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, en la que el presidente argentino que da vida Darín debe sortear a la vez un tema político y otro de su más cercano vínculo familiar a partir de la llegada de su hija.

Erica Rivas, Dolores Fonzi, Christian Slater, Paulina García y Elena Anaya -entre otros- completan el coral reparto de este filme que ya fue estrenado en la Argentina y en España llega a los cines este viernes.