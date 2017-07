La bronca de Pampita por el juego que le hicieron a Mónaco para que reconozca su cola

Pampita Ardohain hizo su descargo. Expresó toda su bronca por el juego que le hicieron a su pareja, Juan Mónaco, para que reconozca su cola en el programa de German Paoloski.

"Me tomé muy mal ese juego. No me gustó. Es como si a mí me ponen cuatro bultos o cuatro pectorales y no la emboco", admitió la modelo en su programa sobre el juego en el que mostraban su cola y la de varias exparejas de Pico Mónaco para que la reconozca.

"En este caso eran exparejas. Es feo. Imagínense si no hubiera embocado. ¡Lo mato! No le hablo una semana si se equivocaba. Me hubiera enojado muchísimo. Él se re enojó", dijo en referencia a que las otras colas eran de Luisana Lopilato, Checu Bonelli y Zaira Nara.

