"La Bomba Tucumana tiene miedo que su hijo sea gay y eso no es un delito", afirmó Rial

Jorge Rial tuvo un móvil con Carmen Barbieri, quien ya había criticado los dichos de Gladys "la Bomba Tucumana" sobre su hijo Tyago Griffo (25). "Tiene una mentalidad muy cerrada", aseguró la actriz.

"Yo lo que siento es que La Bomba está muy preocupada por la sexualidad de su hijo. Demasiado. Dice esta barbaridad de la educación, lo empuja a tener que besar a alguien", agregó el conductor.

"Yo no sé cuál es la sexualidad de Tyago y no me importa. Ella tiene miedo de tener un hijo gay. Digo esto y banco lo que digo. Tiene terror de que su hijo sea gay. Bomba, dejalo en paz a Tyago. Dejalo que sea feliz como quiera", completó Rial.

"Ser gay no es delito. No es una enfermedad", agregó el conductor mientras Barbieri también daba su opinión.

Minutos después en el programa "Este es el show", Gladys negó rotundamente haber dicho "semejante barbaridad" y nuevamente entre lágrimas se defendió del ataque que recibió en las redes sociales por el supuesto comentario que nunca dijo.

"Gracias a Dios ahí está el tape, el programa entero. ¿Cómo voy a decir una barbaridad de ese tipo?", se quejó. "Mirtha es una señora y jamás me pondría en el apuro de preguntarme algo que pueda incomodarme", agregó la cantante una vez que el programa de José María Listorti y Paula Chaves constató que esa frase nunca se dijo.

"La gente está ensañada. No logro entenderlo. Sufro", confesó La Bomba. Y opinó que desde hace un tiempo algo cambió en la expresión de su hijo: "Se desdibujó la sonrisa maravillosa que tenía, su mirada llena de luz. Ahora a veces noto que esa sonrisa no está y a mí me duele mucho, porque nosotros somos alegría, vendemos alegría. A veces le digo, ¿qué te pasa con tu sonrisa maravillosa?".

La palabra de Tyago. "Todo lo que dicen sobre mi sexualidad es mentira. No me afecta porque sé quién soy. Obviamente me da bronca que cualquiera pueda salir a decir cualquier cosa en los medios. Estoy muy seguro de mí y no me afecta nada", había dicho el hijo de La Bomba Tucumana.