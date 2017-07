La Bomba Tucumana, al borde de abandonar el Bailando por una fuerte discusión

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" estaría evaluando abandonar el programa Bailando por un Sueño tras un fuerte cruce con Karina Crucet, hija de Lía Crucet.

Lía disparó contra Gladys tras haberse sentido ofendida por las declaraciones de La Bomba, quien había asegurado que no conocía la discografía de la hija de Crucet.

"No sé por qué Karina se molesta tanto porque yo, que soy una nadie, no conozco su discografía. No conozco la de mi hijo, que es mi vida y la luz de mis ojos. Ese que no es ningún marica, ni un nene de mamá ni un tontito. Capaz que hablo de más por ser tan honesta. Claro que te conozco, ¿cómo no te voy a conocer? Yo no estoy loca, ni desquiciada. No tengo doble cara, eh. Me duele todo, soy una persona muy sensible. Vivo de la música, hace 35 años que laburo de esto", apuntó Gladys. Y agregó: "Karina, que está sentada ahí y dice que trabaja hace 24 años, sabe lo durísimo que es este trabajo".

"Si sabés lo que es este laburo, sabés que no soy La Bomba Tucumana ni Lía Crucet. Soy una laburante y con eso mantengo a mi nieta y a mi familia", la interrumpió Crucet. "Igual que yo a mi casa, a mi madre, a mi hijo", respondió Karina.

Y añadió: "Soy una luchadora, estoy separada y sola. Vos sabés que hace mucho tiempo que estoy en esto. No me importa, no me interesa si conocés La cocotera o no", comentó Karina, haciendo referencia a su hit. "La cocotera es un cover, lo conozco", retrucó Gladys.