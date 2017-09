La bella Eva de Dominici cautivó en la TV y criticó a un funcionario del PRO por la marihuana

Eva de Dominici estuvo invitada al programa "Podemos hablar donde criticó a Piter Robledo por sus declaraciones sobre la marihuana

El sábado pasado, el subsecretario Nacional de Juventud (PRO) dio su opinión, en ese mismo programa, sobre la diferencia entre el consumo de marihuana en los barrios carenciados y en los de clase media o media alta. Al escuchar esto, la actriz, que vivió en Villa Fiorito y tiene allegados de todas las clases sociales, hizo un elocuente posteo en Instagram refutando al funcionario.

Pasada la polémica en las redes, este sábado, en diálogo con Andy Kusnetzoff, recargó nuevamente las tintas, pero en vivo.

"Yo me crie ahí y sé que no es así. Me da bronca que siempre se le pegue al pobre, que esté justificada (la marihuana) en un sector, y en otro no. Entiendo que Piter no lo dijo con mala intención. Pero el mensaje no me parece bueno. Tengo una hermana que es de clase media, que tiene 17 años y no tengo ganas de que se drogue pensando que en su clase es de forma recreativa, porque va a tener ideas muy confusas", aseguró.

Sobre el cruce que tuvieron en las redes sociales, sostuvo: "Le dije que me parecía un mensaje peligroso, hay muchos jóvenes que lo escuchan por ser el Subsecretario Nacional de Juventud. Le dije 'trata de reflexionar, yo un montón de veces dije cosas de las que me arrepentí'".

Eva, además, relató: "Él me contestó que me invitaba a conocer el trabajo que hace, y yo le dije que no sé por qué tengo que hacer eso porque yo no cuestioné lo que él hace".