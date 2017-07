La batalla con Sony detrás de la reedición de los discos de Los Gatos

A comienzos de este año Litto Nebbia decidió reeditar, a través de su sello Melopea, los discos de Los Gatos, que durante 25 años estuvieron ausentes de las bateas, "cajoneados" por la discográfica Sony. Paralelamente, Sony también está reeditando los álbumes de la legendaria banda y los está

comercializando en plataformas virtuales. El conflicto, por supuesto, está servido. "Acá no hace falta ningún juicio", aclaró Nebbia. "Con sólo mostrarme ellos un contrato que yo haya firmado y explicite que son los propietarios de la explotación comercial de estos seis históricos discos de Los Gatos, ya estaría todo solucionado. Pero ya han pasado cinco meses que por Melopea, nuestro pequeño sello independiente, publicamos los seis álbumes en CD, y nadie ha mostrado contrato alguno", explicó. "También estamos a pocos días de publicar los seis álbumes en su versión vinilo, con la restauración de las tapas y el mejor sonido remasterizado, cosa que ellos no tienen ni idea", agregó. El músico además le exigió a Sony "que bajen de las plataformas digitales como Itunes, Amazon, Spotify y Deezer estos discos de Los Gatos, por los que no cobro un peso de derechos". Según Nebbia, la cuestión no pasa por "cobrar o dejar de cobrar": "¿Quién puede creer que a mis 17 años yo haya firmado un contrato para que alguien, medio siglo después, venda esta música por Internet? Es un disparate total", aseguró.