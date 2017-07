La abogada y conductora de "Caso cerrado" afirma que "la privacidad no existe"

Para la doctora Ana María Polo "todos los problemas humanos tienen solución". La abogada y conductora de "Caso cerrado"(que emite Canal 5 de lunes a viernes a las 19) nombrada como una de las 25 hispanas más influyentes de los Estados Unidos por la revista People, dijo en diálogo con Télam que: "No solamente emito decisiones en base al caso, sino que reflexionamos sobre lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta. Y yo creo que eso tiene un valor".

—¿Cuándo un caso está cerrado?

—Yo aspiro a cerrar todos los casos que se presentan. A veces es difícil, faltan factores, pero yo creo que a través de los quince años que llevo al aire, hemos cerrado la mayoría de los casos. Todos los problemas humanos tienen algún tipo de solución o algún tipo de alivio, y es lo que yo intento lograr. Y a veces en la reflexión es en donde está el secreto de todo. En analizar un poco la situación y ver cómo nos afecta a todos. Y ahí empezamos a buscar la solución y se cierra el caso.

—¿Cómo se prepara para los casos que presenta en el programa?

—No me preparo para ningún caso. Me he estado preparando una vida entera como abogada y me mantengo vigente con estudio continuo de cómo va desarrollándose la ley no solamente en los Estados Unidos sino también en Latinoamérica. Parte de la magia del programa es que yo no sé nada del caso hasta el día de la grabación, donde el productor, unos minutos antes de comenzar a grabar el caso, me dice: "Mire doctora, esposa demanda a esposo, le solicita divorcio más la suma de daños y perjuicios que éste le ha ocasionado por algo que usted se va a enterar. Hay varios testigos, cada uno trae algo, y la evidencia se irá presentando a través del desarrollo del caso". Eso es todo lo que yo sé antes de grabar un caso.

—¿Cómo se seleccionan los casos?

—Hay un equipo de producción que se ha ido armando a través de dieciséis años. Algunos de ellos tienen conmigo diez años o más, por lo tanto entienden el proceso y tienen mucha experiencia. Ellos son como paralegales o secretarios legales, porque tienen algún entendimiento de lo que es un conflicto y además de lo que tiene que tener el caso para que sea atractivo. Y son ellos los que los escogen. Nosotros estudiamos las cartas que recibimos sobre los conflictos que tienen, los problemas que tienen, y tratamos de buscar casos que sean representativos de las tendencias de lo que estamos leyendo.

—¿Cómo han impactado las redes sociales en el sentido de "justicia"?

—Las redes sociales se han encargado de ser juez, verdugo, jurado en muchísimas situaciones, y a veces muy injustamente. Por eso tenemos que ser tan educados y cuidadosos en cuestionar las fuentes donde buscamos la información que nos alimenta.

—¿Cuál es el mayor reto ante un programa que lleva más de 15 años con tanto éxito?

—Cuando llevas casi dieciséis años haciendo un proyecto, el reto siempre está en continuarlo, en mantenerlo, hacerlo atractivo, siempre innovar en la temática y los personajes, en mantener la tensión en un programa que yo entiendo tiene un valor, no solamente de entretenimiento, sino también social. En "Caso cerrado" yo no solamente emito decisiones en base al caso, sino que reflexionamos sobre lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta. Y yo creo que eso tiene un valor. Entonces mi reto en este momento es seguir manteniendo esa tensión, trayendo a la pantalla casos atractivos y que el público se siga complaciendo viendo estos casos. Quiero que se entretengan, y que aprendan algo mientras pasamos un rato juntos durante el programa.

—¿Cómo es el vínculo con la gente en la calle? ¿La fama ha limitado su privacidad?

—El concepto de privacidad yo creo que prontamente va a desaparecer hasta del diccionario. Yo creo que la palabra "privacidad" va a perder totalmente su significado y relevancia en este mundo. Porque no solamente las personas conocidas, las figuras públicas, que trabajan en medios, cualquiera está perdiendo su privacidad también, porque se propaga todo de una manera tan acelerada, que cualquiera se convierte en famosísimo o infame en un segundo y cualquiera lo conoce y lo reconoce. En el caso mío en particular, la gente realmente es sumamente educada conmigo. Yo soy una persona que, quizás algunos me ven como controversial o polémica, pero al final tiene que haber algún tipo de inspiración donde las personas sienten que yo también soy humana.

—Sabemos que le gusta cantar ¿Le hubiera gustado tener una carrera musical?

—El canto ha formado parte de mi vida. Yo compongo música, sin ninguna educación musical. Y el que tiene ese regalo de Dios, se le hace inevitable no hacerlo. Si de pronto me viene una melodía, la canto y la grabo. Siempre el canto forma parte de mi vida, pero nunca he estado enfocada en desarrollar una carrera musical.