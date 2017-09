Kiss, una carrera de éxitos, pero también de esfuerzo

"Es cierto que tenemos fans en todos los lados y se hacen convenciones, como ocurre con Elvis y Los Beatles", dijo Gene Simmons sobre el éxito imperecedero de Kiss, pero aclaró: "Creo que podés tener talento, estar en el momento justo y en el lugar justo, pero hay que trabajar duro. No lograrás nada si no lo hacés". Simmons está ligado a Kiss desde su inicio en la década del 70, y mencionó cuestiones afectivas para continuar hasta hoy: "Quiero impresionar a mis hijos, quiero impresionar a Shannon (Tweed, su esposa), quiero impresionar a mi madre. Siempre necesitás tener a alguien al lado por quien vivir, por quien alcanzar éxitos", afirmó. Y reivindicó el esfuerzo para lograr los objetivos. "Todos tienen grandes sueños cuando son jóvenes y es importante que nosotros, los grandes, no matemos esos sueños. Tenés que decirle a estos chicos que tienen que trabajar duro y soñar en grande porque nadie nace Papa, nadie nace Rock Star, nadie nace Primer Ministro. Si trabajan duro, pueden llegar al éxito", completó.