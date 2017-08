Karina Jelinek y Majo Martino se trenzaron en Twitter por la relación con un hombre

La buena relación entre Karina Jelinek y Majo Martino era de público conocimiento, habiendo compartido viajes y muchos gratos momentos. Pero un hombre las distanció.

Todo empezó cuando la modelo le envió a la periodista de C5N un mensaje de aliento por su participación en el Bailando.

Embed Te chocaste contra la pared??? Jajajaa haceme reír... creo que te chocaste contra otra cosa, no? @Karijelinek https://t.co/lYk1ZWexXT — Majo Martino (@Okmajomartino) 2 de agosto de 2017



Marcelo Tinelli retuiteó ese mensaje, pero ante la no respuesta de Martino, Karina contestó en un mensaje que después borró: "Gracias por el RT, pero siento que me choqué contra la pared! Uno sigue aprendiendo más día a día".

Martino respondió: "¿Te chocaste contra la pared? Jajaja haceme reír... creo que te chocaste contra otra cosa, ¿no?".

Jelinek retrucó: "¿Ah sí? Ok, reíte, ojalá yo pudiera. También choqué con el mismo hombre que te mintió a vos, que te dijo que lo 'obligué' a que me bese. Nunca me pasó".