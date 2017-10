Julieta Prandi respondió furiosa a la nueva acusación de Pampita y Nicole

En su encuentro en un programa, Pampita Nicole Neumann volvieron a reflotar la polémica por el apodo de "Muqui". "Yo creo que puede haber sido Julieta Prandi", dijo Pampita pero Nicole salió a defender a su colega: "Juli tiene la mejor onda con vos, no, no. La verdad que no sé quién pudo haber sido".

Los dichos llegaron a Prandi, quien respondió enojada: "Ya pasaron mil años y me cansó. Siempre me señalaron a mí y no tengo nada que ver y cada vez que lo aclaro pareciera que en vez de aclarar oscurece".

"No tengo ganas de seguirle dando de comer a la gente que quiere hablar pavadas. Yo estoy muy tranquila y sé que nunca le pondría ese apodo a ella ni a nadie y nunca dije quién fue sabiendo incluso quién fue así que nada, me mantengo al margen", cerró Prandi.