Julián Serrano contó la verdad de su repentina separación de Oriana Sabatini

Julián Serrano y Oriana Sabatini se separaron hace un mes tras tres años de relación. El protagonista de "Quiero vivir a tu lado", habló por primera vez de la ruptura y contó los motivos.

"Estoy bien. Estoy concentrado en el trabajo. Cuando corté con mi novia anterior, a los veinte años, empecé una vorágine. Estuve nueve meses soltero. Y después me puse de novio con Ori y estuvimos juntos tres años. Ahora estoy más tranquilo. Fue el noviazgo más importante de mi vida", dijo el cantante a Gente.

Luego reveló cuál fue el verdadero motivo de la separación de la hija de Cathy Fulop: "Queríamos ver si estábamos juntos porque nos queríamos o por costumbre. En general, las parejas esperan a que pase algo para cortar. Sé que es una decisión jugada. Nos conocimos hace cinco años, cuando hacíamos Aliados, la novela que producía Cris Morena, y nos veíamos todos los días. Así que el desafío es ver qué nos pasa. Si estábamos por seguir con la rutina. Seguramente con esto vamos a crecer mucho los dos".

En este marco, aclaró que el distanciamiento fue en buenos términos: "Seguimos hablando. O sea, no hablamos tanto porque está bueno extrañarse. Pero no fue dramático. Ni como se rumorea por ahí".

Por otra parte, Serrano desmintió los rumores de terceros en discordia y no descartó una reconciliación: "Si nos vemos, que sea como novios. Si no, prefiero que no".