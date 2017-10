Juan Sorini se confesó y dijo que en la ficción "es más fácil besar a un hombre que a una mujer"

Dos años atrás, el rosarino Juan Sorini traspasaba la pantalla en Viudas e Hijos de Rock and Roll, la ficción de Telefé en la que compuso a Tony, el petisero sexy que se enamoraba del personaje de Juan Minujín.

Hoy es el galán que seduce y enamora a Carolina "Pampita" Ardohain en la película "Desearás al hombre de tu hermana", la película con alto contenido erótico en la que tuvo muchas escenas hot con la modelo.

En una entrevista con la revista Caras, sin embargo, el actor reveló un secreto a la hora de besar: "Te voy a decir algo: es más fácil besar a un hombre que a una mujer. Y el motivo es sencillo de explicar: con el hombre sos más compinche, mientras que a la mujer hay que cuidarla, ser más detallista, estar más atento. Con el hombre es más a los bifes: 'Dale, dejate de hinchar los huevos Rubén, ¿cómo hay que hacer?'. Es mi laburo y me da igual besar a uno o a otro. Si en un contrato pongo que no voy a besar a un hombre o hacer determinada cosa sería ridículo. Me divierte todo, ¡si actuar es un juego!".

Luego contó cómo fue besar a Pampita: "No tuve ni tiempo para ponerme nervioso porque a la hora de besarla tuve tantos problemas de índole laboral que ni pude pensar. Tenía tanta acción antes y después del beso que la tensión estaba repartida en muchos puntos. El beso fue un paso más para contar la historia", aseguró el exjugador de rugby del Jockey Club, ahora triunfando en otro plano de su vida.