José María Listorti también cruzó muy fuerte a Flor de la V y sigue la polémica

Flor de la V levantó la polémica al apuntar al poco recambio en la elección de actores para las ficciones locales.

"Siempre los mismos actores, los mismos personajes, aburren. Creo que la televisión necesita las novelas como las que supimos construir hace tiempo, como los grandes culebrones. También hay que cambiar de personas y personajes, siempre la misma gente haciendo lo mismo, paren un poco", lanzó la actriz.

"Hay actores nuevos. Hay conductores nuevos. No estoy de acuerdo con Flor. Me molesta que promocionen todo el tiempo que ven Netflix u otra cosa. No está bueno. Me pasó con Juanita Viale en su momento, que hablando de televisión decía que no tenía tele en la casa", afirmó Listorti en diálogo con "Bien arriba" que conduce Carlos Monti