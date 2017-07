José Alberto Berlén festeja con un show de música y teatro

El actor, autor y director José Alberto Berlén encabezará hoy "El milagro de Berlén", un espectáculo especialmente pensado para recordar sus 45 años de actividad en teatro, televisión y radio. Acompañado por los actores Natalia Mancini, Melina Velázquez, Jorge Rimini y Carlos Ledesma, se ofrecerán catorce escenas de exitosas obras suyas, habrá invitados especiales y un show con música en vivo a cargo de Hugo Patris, Rubén Matas, Juan Rodríguez, José Giménez y el propio Berlén. El show se ofrecerá hoy, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone).

El título de la propuesta "es una autobroma", contó Berlén, basada en que "45 años con el espectáculo y viviendo de él es un verdadero milagro". Berlén, que fue reconocido por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y por el Concejo Municipal de Rosario como artista distinguido de la ciudad, dijo que no siempre resulta simple producir. "Cada vez que comencé un proyecto, casi siempre he tenido que asar un elefante con dos escarbadientes, pero, no sé cómo, o tal vez sí, generalmente salí airoso", aseguró. Entre sus mayores satisfacciones mencionó: "Sentir cuando me acuesto y cuando me despierto que soy un actor, autor y director teatral que vive de su profesión en Rosario y tener muchísimos amigos y amigas que me dio mi carrera".

A lo largo de los años, trabajó en clásicos nacionales y extranjeros y comedia, un género con el cual aseguró que el público lo asocia. "Desde el año 1977 hasta 1983 fui dirigido por 6 directores; desde 1984 hasta hoy escribí, actué y dirigí todos mis espectáculos pasando por muchos géneros, pero no tengo dudas que la mayoría del público me asocia más por la comedia picaresca", afirmó el actor, y añadió una definición a modo de balance: "Como la vida misma: he recorrido un camino con buenos y malos momentos, o como las dos caras del teatro. Viví y soy feliz".

El director promete seguir celebrando con más actividad para los próximos meses con el estreno de la comedia "El 14", la reposición de "El Departamento del Sr. Gilberto", la presentación de dos libros y la exhibición de su material de archivo en un programa de cable rosarino.

R.B.