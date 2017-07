Jimena Barón lanzó su primer videoclip pero fue acusada de plagiar a Jennifer López

Con una letra muy personal, la actriz y cantante reveló que el tema se desprendió de la gran desilusión sentimental que vivió con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison.

El mensaje que subyace detrás de la pegadiza canción es fuerte. "A todas las chicas, nenas, mujeres, madres, que nadie nunca jamás les diga que son grandes, que están viejas, que son feas, gordas, que no tienen talento y, sobre todo, que son tontas. Y cumplan sus sueños porque si no la vida no tiene sentido. Yo lo estoy cumpliendo y estoy muy feliz", dijo Jimena, tras cantarlo por primera vez en ShowMatch