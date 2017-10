Jane Fonda pide más sexo en filmes con adultos mayores

La actriz Jane Fonda asegura no entender por qué el cine actual apenas incluye en sus películas escenas de sexo y de amor protagonizadas por actores de edad avanzada. "Algo así debería ser natural", denunció la ganadora de dos Oscar en una entrevista con el dominical alemán "Welt am Sonntag". "Pero entonces está eso que se llama discriminación por edad. Hay gente que no quiere ver que en una película la gente mayor besa a alguien o tiene sexo con otra persona mayor", agregó.

La intérprete de 79 años declaró que en la industria del cine hay quien aboga por no incluir a personajes de la tercera edad en sus filmes. "En Europa es, por suerte, diferente que en Estados Unidos. EnEuropa, a los actores mayores no se les trata tan mal", apuntó.

Jane Fonda acaba de estrenar con Robert Redford, de 81 años, "Nosotros en la noche", una producción de Netflix disponible en la plataforma en la que vuelven a compartir cartel como ya lo hicieron hace medio siglo en "Descalzos en el parque". Los dos actores, considerados dos sex symbols hace décadas, interpretan el papel de dos viudos que se acaban enamorando.