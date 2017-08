Jairo: "Siempre trato de tener los pies sobre la tierra, por eso es difícil que el ego me gane"

Gesticula, se ríe con una carcajada fresca y contagiosa, piensa, responde con franqueza, con simpleza. Ese es Jairo, un cantante consagrado, un tipo común de Cruz del Eje que conoció el éxito y la fama. Y por lo que muestra, nunca se la creyó.

Su documento lo presenta como Mario Rubén González, su voz lo consagró como Jairo. El mismo que se prestó con gusto a un Facebook Live de La Capital y dejó conceptos y anécdotas para repasar.

*Su elección: "Si no hubiera sido cantante hubiera sido pintor, de eso estoy seguro. De hecho lo soy. Y si no, futbolista, eso me decía mi viejo. Estoy por hacer otra exposición. La pintura es una especie de salto al vacío "

*De Cruz del Eje al mundo: "Fue dolorosa cada partida. Cuando te vas de un lugar a otro vas dejando cosas, más allá de lo material. Dejás cosas que te gustan y todo por el simple placer de ir en pos de lo que perseguiste toda tu vida, que en mi caso fue cantar".

*Cuando estuvo a punto de ser secuestrado: "La conferencia de prensa más corta de mi vida duró un minuto y medio. Venía por intereses comerciales de la compañía discográfica que representaba. Fue en el hotel Sheraton, en Buenos Aires, en 1979. Me hicieron una pregunta y al responder se armó un cruce fuerte entre varios periodistas. Entonces yo me levanté y me fui. Entonces vinieron a golpear la puerta algunos de ellos. Y me hicieron preguntas. Pero preguntaban qué hacía en París, si conocía a tal persona, que esto, que lo otro. Todo muy sospechoso. Después Garbarino, el representante de la compañía, me dijo que estuve a punto de ser secuestrado. Que los que preguntaban tanto eran de los Servicios de Inteligencia".

Embed

*El ego de un artista: "A mí no me pasó. Es una cosa intangible, que llevamos incorporado los provincianos. Yo viví y crecí así. Siempre trato de tener los pies sobre la tierra, por eso es muy difícil que el ego me ganara. Una vez me presenté en España en un primer festival y gané, volví al otro año y gané. Y así varios años. Me creía imbatible. Después fui a un festival en Valencia y salí segundo. No participé nunca más de un festival. Fue el único brote de egocentrismo que tuve en mi vida".

*El mejor cantante, según Jairo: "El mejor cantante solista que escuché en mi vida es Frank Sinatra. ¿Por qué? Por que es el mejor".

*La canción que lo define: "La canción que define lo que soy es la 'Milonga del trovador'. Ferrer y Piazzolla querían dedicarme una canción. A mí, que hablara de mí. Yo le contaba que cuando me fui a Buenos Aires con mi viejo mi familia me despedía con unos pañuelos. En Cruz del Eje subimos solos nosotros dos. Eso, tan simple como imagen pero tan entrañable para mí, Ferrer lo tradujo brillantemente al escribir 'como un rumor de nidos, volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación'".

*Su relación con sus hijos: "Por el compromiso con la música perdí mucho de estar con mis hijos. Puedo aseverar que la educación de mis hijos se la deben a la madre. De mí tendrán otras cosas, seguramente".

*Las cosas pendientes: "Me quedan muchas cosas pendientes, sino sería algo decepcionante. Mi familia me dice que pare un poco. Esa es una de las cosas más rechazadas por ellos. No puedo evitarlo. Ahora tengo en mente tres proyectos profesionales".