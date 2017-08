"Hoy veo la vida de otra manera, soy un actor que busca desafíos"

Multifacético y desafiante, el ex teen angel Peter Lanzani se anima a transitar los caminos del drama y el policial. Desde su debut temprano en la pantalla chica junto a Cris Morena en "Chiquititas" y luego en "Casi Angeles", el actor creció a pasos agigantados al indagar en ficciones icónicas como escabrosas, como "El Clan" y "La leona" y en teatro, en "Equus" y "El emperador Gynt" y el filme "Sólo se vive una vez" con Gerard Depardieu y Santiago Segura. "Hoy empiezo a madurar y a ver la vida de otra manera, y eso te permite armar los personajes desde otro lugar", asegura Lanzani en una entrevista con La Capital de cara al estreno de "Un gallo para Esculapio", un unitario que lo tiene como protagonista y se estrena hoy, a las 22, por TNT. Mañana será transmitida por Canal 5, a las 23.15, y además, estará disponible completa en Cablevisión Flow.

La serie, que cuenta con un elenco de lujo conformado por Luis Brandoni, Luis Luque, Julieta Ortega, Ariel Staltari, Andrea Rincón y Eleonora Wexler y con la dirección de Bruno Stagnaro, es una producción original de TNT y Underground junto a Boga Bogagna, con apoyo del Incaa.

La historia ronda alrededor de las riñas de gallos y de los piratas del asfalto en el conurbano bonaerense. La historia se centra en Nelson (Lanzani), un muchacho humilde que viaja desde el interior trayéndole un gallo de riña a su hermano. Pero al no poder encontrarse con su familiar, el joven emprende su búsqueda por el difícil escenario del conurbano bonaerense. Siguiendo las pistas sobre el paradero de su hermano, Nelson se vincula con Chelo Esculapio (Brandoni), gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto. Pronto, comenzará a sospechar que este personaje está vinculado con la desaparición. El estallido de una violenta guerra entre bandas rivales de piratas del asfalto cambiará todo el panorama para Nelson, y así su camino de descubrimiento se convertirá en un nuevo viaje que lo cambiará para siempre.

—¿Qué te ayudó a componer este personaje envuelto en riñas de gallo y piratas del asfalto?

—Para componer el personaje me fui un par de días a Misiones ya que él viene de allá. Me hice amigo y aprendí a hablar parecido, es muy complicado, pero hice todo el esfuerzo con todo el respeto que eso merece. El guión es muy fuerte, es la columna vertebral del proyecto. El laburo en equipo también fue fundamental. Soy muy feliz con lo que hicimos. Nelson es un chico de Misiones que va a Capital en busca de su hermano para llevarle un gallo de riña. Y cuando llega, su hermano no aparece, mientras va conociendo gente pesada. Ahí, se mete en un búsqueda no sólo de su hermano, sino también personal.

—¿Cómo fue trabajar junto al elenco de grandes figuras como Luis Brandoni y Luis Luque y bajo el mando de Bruno Stagnaro?

—Aprendí de todo. Venía de hacer algunas escenas con Luis en "Solo se vive una vez" y fue un gran maestro. Fue una experiencia inolvidable, me llevo un gran amigo y maestro. Para un actor joven como yo, tener la posibilidad de trabajar junto a estos grandes es genial. Se aprende jugando en la cancha y con los mejores.

—En medio de una gran polémica por la falta de ficción nacional y el levantamiento de novelas como "Fanny la fan", ¿qué le aporta este unitario a la TV argentina, ya que esta serie fue ganadora del concurso de apoyo a las ficciones impulsado por el Incaa?

—La mejor manera de combatir esto es generar más ficción. Todos sabemos qué es lo que está pasando con la ficción argentina, y quiero creer que los dueños de los canales están haciendo lo posible para que esto mejore. La gente elige o no elige, es una gran incógnita. Desde mi lugar, sigo apostando a las ficciones nacionales para seguir demostrando que tenemos un arma fuerte. Confío plenamente en el talento que hay, en los guionistas, productores, directores y actores.

—Un camino posible para acercar más público es realizar este tipo de coproducciones internacionales de un canal de aire con otro de cable que lo emita en Latinoamérica, y así lograr un presupuesto más cinematográfico...

—Habiendo tanta facilidad para ver ficciones extranjeras de tan buena calidad, la gente está eligiendo lo que quiere ver, por eso debemos redoblar la apuesta.

—Además de esta serie, estás trabajando junto a Sebastián Ortega en la película "El Angel", basada en los crímenes de Carlos Robledo Puch...

—Estoy muy contento y motivado, pero no puedo adelantar mucho. Creemos que va a ser una gran película...

—En los últimos años tuviste un gran giro en tu carrera en el que comenzaste a elegir papeles más jugados, ¿por qué decidiste este camino en vez de quedarte en el lugar de confort?

—Soy feliz y honrado por todos los papeles que hice en mi carrera. Antes elegía papeles más adolescentes porque me convocaban para eso, pero hoy empiezo a madurar y a ver la vida de otra manera, y eso te permite armar los personajes desde otro lugar. Haber trabajado con Pablo Trapero, por ejemplo, me abrió la cabeza. Un actor tiene que estar libre para interpretar lo que tenga que hacer, desde un galán hasta un antihéroe. Me considero un actor que busca desafíos, y lo mejor es elegir personajes que se distingan de uno, que ameriten una composición y despierten la creatividad a la hora de actuar. La actuación va ligada con el juego y por eso sigo disfrutando esta profesión tan apasionante.