"Hay personas que te dicen que con la música les salvaste la vida", reveló Piti Fernández

La Capital con un aluvión de lectores que no se cansaron de elogiarlo. "Piti es crack", sostienen. Es que el cantante de Las Pastillas del Abuelo irradia tan buena vibra que invita a seguir la charla largo y tendido. Piti Fernández se enganchó esta noche en el Facebook Live decon un aluvión de lectores que no se cansaron de elogiarlo. "Piti es crack", sostienen. Es que el cantante de Las Pastillas del Abuelo irradia tan buena vibra que invita a seguir la charla largo y tendido.

De hecho, el cantante, que este jueves 14 de septiembre abre la gira solista "Conmigo mismo" en el Auditorio Fundación, de Rosario, no deja de sorprenderse por el agradecimiento que le retribuye la gente cada vez que tiene oportunidad de toparse con él. "Hay personas que por ahí te dicen: loco vos me salvaste la vida, estuve en terapia intensiva y al escuchar tus canciones pude salir. Pienso que gran parte es por la tarea que hacen los médicos, pero te aseguran que gran porcentaje es por la motivación que le provoca tu música. También me ha pasado que hay personas con enfermedades terminales que sólo quieren darte un abrazo antes de partir", describe Piti, quien aún no sale de su asombro por el poder conmovedor del arte en el público.

El disco "Conmigo mismo", que acaba de editar, forma parte de un proyecto familiar que surgió a partir del libro escrito de puño y letra por su abuelo hace ya cincuenta años y lleva el mismo nombre. Sin embargo, este proyecto no es casualidad: Piti -Juan Germán, su nombre- le da mucha importancia a la familia y a la construcción del árbol genealógico.

De hecho, cuenta que está muy compenetrado con la metagenealogía y los registros acáyicos en pos de la búsqueda de su verdadero ser. "Es interesante lo que dice (Alejandro) Jorodowsky del árbol genealógico, cómo ese mecanismo hace lo imposible para que vos pertenezcas al árbol y por eso, a veces, los precios a pagar son muy grandes", apunta.

El músico también se toma un instante para hablar del barrio Caballito, donde aún vive con su familia; de Huracán, de quien es hincha fanático, y del mismísimo Oscar "Ringo" Bonavena, el célebre boxeador al que le dedicaron un disco entero con Las Pastillas, denominado "El barrio en sus puños".

Por supuesto que el fútbol no faltó en la mesa, aunque reconoce que decidió no ser jugador por un particular detalle. "Tengo otros valores en el fútbol: me gusta más tirar caños que meter goles", sostiene.

Pasen y vean.