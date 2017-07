"Hay mucho público que ama a Gershwin sin conocerlo"

Cualquiera podría reconocer las melodías de "Rhapsody In Blue" o "Summertime", aunque no sepa el título de los temas ni quién es su compositor. "Hay mucho público que ama a George Gershwin sin conocerlo", dice justamente Hugo Vitantonio, director de proyecto de la MusiMedios Big Band, que hoy se presentará a las 21.30 en el Gran Salón de la Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento), en la segunda edición del Festival Gershwin. En este homenaje al genial compositor norteamericano EM_DASHque además se hizo famoso a través de las bandas sonoras de películasEM_DASH la big band tendrá como invitadas a la mezzosoprano María Josefina Bertossi y al grupo vocal Trípicas Trío.

"La música de Gershwin y su personalidad, en el marco de los compositores y la música americana, marcó un antes y un después", explicó Vitantonio. "Fue un encuentro único entre las grandes formas de la música europea —como las rapsodias, los conciertos, la ópera— y los contenidos provenientes de las fusiones culturales americanas, como lo afroamericano. Gershwin también es el resultado de padres judíos rusos. El tenía en su casa toda la música judía, que es bellísima y que tiene una cantidad de modalidades no propias de la música occidental. Luego él absorbió la música negra porque se crió en Nueva York junto a su hermano (el letrista Ira Gershwin) y convivieron con todos los músicos de la época. Y finalmente se fascinó con las grandes comedias musicales norteamericanas", relató.

George Gershwin nació en 1898 y murió cuando sólo tenía 38 años, pero su legado ha superado las barreras del tiempo. "Nosotros encontramos en Gershwin a un amigo y un socio, con el que recorrimos un camino importante durante 2016", dijo el director de la big band. "Incluso nos permitió hacer lugar a arregladores rosarinos como Leonel Lúquez, Luis Baetti y Hernán Biancardi. Ellos adecuaron arreglos standard a nuestra formación. La idea es que Gershwin nos siga acompañando con algunas variantes durante un largo tiempo, porque tiene un repertorio extraordinario y por la influencia que tuvo esta música en las comedias musicales y en el cine. Es un repertorio que nos permite llegar a un público no exclusivamente jazzero", aseguró.

En el show de esta noche se versionarán temas de Gershwin y habrá un "bonus track" con algunas obras del repertorio tradicional de la MusiMedios Big Band. Entre los clásicos se recrearán "Summertime" (interpretada por María Josefina Bertossi), "I Got Rhythm" (cantada por el grupo Trípicas Trío), "But Not For Me", "The Man I Love", "Love Is Here To Stay" y "Un americano en París".

Nostalgia urbana. Según Vitantonio, el compositor de joyas como "Someone To Watch Over Me" es un músico muy valorado en nuestro país. "Mi primera experiencia con Gershwin fue con la Orquesta Sinfónica de Rosario y el Mono Villegas al piano, haciendo «Rhapsody In Blue». Y la verdad es que siempre que pude verlo el teatro estaba a pleno. Creo que hay mucho público consciente de Gershwin en la Argentina, y mucho público que lo ama sin conocerlo, porque sus obras están presentes en muchísimas películas. Lo que pasa es que nosotros escuchamos las bandas de sonido y no conocemos a los autores. Además Gershwin tiene una nostalgia urbana que conecta muy bien con nosotros", enfatizó.

En ese sentido recordó la película "Manhattan" (1979), un clásico de Woody Allen, que está musicalizada con obras de Gershwin interpretadas por la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Zubin Mehta. "La vigencia de esas películas permiten que nuevas generaciones vayan a incorporándose a la audición de estos repertorios. Con la industria cultural como está, si no fuera por esas vías, sería imposible sostener estos repertorios en el tiempo", afirmó.

La MusiMedios Big Band se formó a mediados de 2015 a partir de una iniciativa de la fundación MusiMedios. Vitantonio es el director del proyecto, mientras que el maestro Sebastián Tesei es su director musical y los codirectores son Kimey Gómez y Lucas Polichiso. "Queríamos generar un espacio de capacitación técnica y formación profesional en big band, de modo que, muchos estudiantes avanzados de los instrumentos propios de la big band, que no tenían un lugar donde poder hacer este tipo de práctica orquestal, pudieran hacerlo con nosotros. Tal fue la decisión que generamos un fondo de becas. Todos los integrantes de la banda (que tienen entre 15 y 35 años) reciben una beca mensual que les brinda la fundación", comentó el director.

En 2015 la MusiMedios editó su primer DVD, grabado en vivo en el Parque de España, y el año pasado grabó un ciclo de programas para Canal 5 dedicados al Festival Gershwin. Ahora están trabajando con el director del Ensamble de Jazz de Santa Fe, Pedro Casís, en "El sonido de las grandes big bands", un espectáculo que presentarán a mediados de octubre.