Harrison Ford: "Pasaron 30 años y aún la historia es emocionalmente profunda"

"Estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y de haber podido llevar al personaje a un lugar diferente", dijo Harrison Ford tras ser consultado por Escenario sobre su experiencia en esta saga. "También estoy agradecido de que en la historia hayan pasado 30 años y que esta fuera una historia emocionalmente profunda. Por un lado hay un gran espectáculo con una escala épica, y por el otro están las emociones íntimamente humanas, y digo «humanas» tal como se entiende en el mundo de "Blade Runner", destacó Ford. Respecto a cómo es filmar escenas de acción a sus 75 años dijo: "No es un problema para mí. En esta película tuvimos que correr para reconectarnos con la historia del primer filme, y es bueno tener un poco de energía en mis escenas". Y advirtió: "Me gustaría recordarle a la gente que no vio la primera «Blade Runner» que lo que llamamos replicante no es un robot ni una creación mecánica, y que es biológicamente indistinguible de los seres humanos. La diferencia es que han sido creados en un laboratorio. Tienen dueño, son mercancías, y en el primer filme hablábamos de un modo científico de verificar si alguien es replicante o no que terminó siendo un adelanto escalofriante de lo que ocurriría en el mundo de la ciencia. Gracias a las nuevas tecnologías hoy sabemos que se pueden generar seres humanos en una placa de Petri. Lo único que nos impide terminar el trabajo son las imposiciones morales. Eso que nos detiene es lo que nos mantiene humanos".