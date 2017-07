"Hago cine para la gente, no para los 500 críticos que hay en el mundo"

Hace diez años se estrenó la primera película de "Transformers", la exitosa saga producida por Steven Spielberg y dirigida por Michael Bay ("Pearl Harbor", "Armageddon"). La franquicia que recaudó millones de dólares en todo el mundo hoy llega a los cines de Rosario con su espectacular quinta entrega, que será la última dirigida por Bay, aunque ya se sabe que habrá más películas de los robots gigantes. "Estas películas son enormes. Me llevan mucho tiempo hacerlas. Ya he hecho suficiente y lo pasé genial. Me voy a retirar a lo grande. Creo que he tenido una buena carrera y hay otros filmes que quiero hacer", dijo el realizador sobre su despedida.

"Transformers 5" promete ser una aventura de dimensiones épicas. Según se anticipa, esta quinta entrega rompe los mitos básicos de la franquicia y redefine lo que significa ser un héroe. Los seres humanos y los transformers están en guerra, y Optimus Prime se ha ido. La clave para salvar a los humanos en el futuro está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los transformers en la Tierra. Salvar al mundo cae ahora sobre los hombros de una improbable alianza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglés (Sir Anthony Hopkins) y una profesora de Oxford (Laura Haddock). En esta película los cazados se convertirán en héroes y los héroes se transformarán en villanos.

El elenco de lujo se completa con Josh Duhamel, quien ya participó en tres de las cuatro entregas anteriores, y que volverá a ponerse en la piel de William Lennox. También regresa John Goodman, que vuelve a poner su voz a Hound; Stanley Tucci, en su papel de Joshua Joyce, y John Turturro, como el inclasificable agente Simmons. Como novedad, la joven Isabela Moner (de sólo 16 años) debuta en la saga como protagonista femenina, aunque sin duda uno de los fichajes más sonados ha sido el del veterano y ganador del Oscar Anthony Hopkins.

"La historia es casi apocalíptica", comentó Michael Bay en conferencia de prensa. "Quería que sea algo a escala épica. A Steven (Spielberg) y a mí nos gustó la idea de la leyenda de artillería y de jugar con elementos que vienen del pasado", agregó.

Como en toda la saga, "Transformers 5" está llena de escenas de acción, efectos especiales y explosiones. "La película tiene un inicio fuerte y luego disminuye su intensidad para tomar fuerza y volverse épica al final", dijo el director. "Intentamos usar un drone y otras cosas nuevas que nunca se habían hecho antes, y creo que la experiencia de verla en 3D es increíble", afirmó. Bay remarcó que él no está solo: "Hay un gran equipo de gente detrás mío. Y hacemos muchas escenas de forma real. Buscamos excelentes locaciones en todo el mundo. Cuando una nave sale del agua hay grandes movimientos. Las olas son muy fuertes, es muy peligroso hacer eso. Pero hay que agarrarse bien, ponerse el casco y agarrar la cámara. Tenés el agua pegándote en la cara. Para mí filmar así es un sueño, y afortunadamente tengo gente que me ayuda a hacerlo realidad", se explayó.

Las películas de Michael Bay generan millones en la taquilla, pero no suelen contar con la bendición de los críticos. "Eso no me molesta", contestó el realizador. La última película de «Transformers» fue vista por 110 millones de personas. Y la anterior también llevó la misma cantidad de público. Yo hago cine para la gente, no para los 500 críticos que hay en el mundo", disparó.

El director también contó cómo fue su despedida "progresiva" de la saga. "Spielberg me preguntó una vez «¿Por qué no te fuiste después de la tercera película?». Esa película recaudó 1.200 millones de dólares y él me dijo: "Tenés que irte, es el mejor momento». Yo le respondí que pensaba hacerlo, pero el estudio me trajo de vuelta para la cuarta película. Luego quise armar este filme (el quinto) para darles material a los guionistas y para hacer algunos cambios que tenía pendientes. Ahora sí siento que me puedo ir tranquilo, porque creo que con cinco películas está bien", relató.

Bay además aclaró que no tiene planeado interferir en las próximas entregas. "Hay que dejar que cada director haga su película. Yo ayudé a crear la franquicia, y supongo que estaré en contacto para asesorar desde la producción, pero también voy a hacer mis propias películas. Me gustaría hacer más películas como «13 horas», con más drama. Tengo varias opciones en carpeta, pero todavía no estoy seguro: hay una película de acción, otra ambientada en la Segunda Guerra Mundial y otra post apocalíptica. Tengo varias alternativas", detalló.

Sobre el futuro del cine, el realizador fue claro: "Ahora tenés a la televisión compitiendo con los filmes medianos, con presupuesto de 40 a 50 millones. Yo no quiero que la experiencia del cine desaparezca, porque me gusta hacer películas para la pantalla grande. Claro que existe una posición de hacer películas más pequeñas para Netflix, y no me parece mal. Pero mis películas, con tantos efectos visuales, no se pueden disfrutar en la pantalla chica", aseguró.

¿Mark Wahlberg también se va?

Michael Bay no es el único que dejará la saga de "Transformers". Mark Wahlberg también declaró que dejará la franquicia, aunque algunos sitios de Hollywood aseguran que no está dicha la última palabra. Durante el programa "The Graham Norton Show", el actor dijo: "«Transformers 5» es la última, así que podré recuperar mi vida". Wahlberg explicó que para la película debía seguir una exigente rutina y, bromeando, habló del "terrible" corte de pelo de su personaje. El actor reemplazó como protagonista de la saga a Shia LaBeouf, que trabajó en las tres primeras películas.