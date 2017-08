Hackearon HBO y robaron información de varias series, entre ellas "Juego de Tronos"

HBO fue víctima de un ataque cibernético y los hackers consiguieron filtrar los datos de algunas series de la compañía de entretenimiento, entre ellas, Juego de Tronos.

La empresa expresó en su comunicado que se filtraron información muy relevante y comprometida de las series y estan trabajando con expertos en ciber seguridad.

Los piratas lograron conseguir 1,5 terabyt de información confidencial de las series de la empresa, entre ellas el próximo capítulo de la serie "Bellers Room 104" y el guión del episodio 4 de la séptima temporada de "Juego de Tronos".

Los primeros en enterarse fueron los periodistas que ayer recibieron un correo anónimo, que decía literalmente: "Hola a toda la humanidad. La mayor filtración de la era del ciberespacio está ocurriendo. ¿Cuál es su nombre? Oh me olvidaba de decirlo. Es HBO y Game of Thrones......!!!!!! Tienen suerte de ser los primeros pioneros en atestiguar y descargar la filtración. Disfrútenlo y difundan la palabra. Quien difunda bien, tendremos una entrevista con él. HBO caerá".

Como sucedió en otros casos similares, aún no está comprobado que los atacantes tengan efectivamente la información que afirman tener y hasta ahora no se filtró ningún capítulo de Game of Thrones.

"En general lo que persiguen estos ataques es darle fama a los grupos responsables, al demostrar las falencias de seguridad de las grandes compañías o incluso intentar venderles servicios de seguridad", se indicó desde ESET, la compañía que investiga los ciberataques.

Algunos ejemplos de esto es lo que sucedió con el grupo OurMine al comprometer las cuentas de Mark Zuckerberg, de Facebook; Sundar Pichai, de Google; y John Hanke, de Niantic Labs. En términos de robos relacionados a la filtración de capítulos de series sucedió en abril con "Orange Is The New Black", donde un cibercriminal afirmó que publicaría la nueva temporada si Netflix no pagaba un rescate. El pago no se efectuó.