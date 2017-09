Guillermo del Toro, favorito para la Palma de Oro

Hacer pronósticos sobre el palmarés de un gran festival responde en ocasiones a artes adivinatorias, pues ni los aplausos que una película recibe ni las buenas críticas se traducen en premios. No obstante, la crítica y el público este año en el Festival de Venecia colocan en lo más alto a "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, así como "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", del británico Martin McDonagh.

Del Toro emocionó con su historia fantástica ambientada en la época de la Guerra Fría y centrada en una mujer muda (Sally Hopkins)que se enamora de una criatura con poderes especiales, que es considerada un monstruo por los científicos. El mensaje político que contiene la cinta redondea la historia, todo un alegato a favor de romper barreras.

Además, también sedujo el drama con toques de humor negro "Three Billboards...", que protagoniza Frances McDormand como madre coraje que exige saber quién asesinó y violó de forma brutal a su hija, aunque acabe poniendo en su contra a todo el pequeño pueblo en el que vive.

Pero estas películas tienen en contra que se espera de ellas que hagan carrera en los Oscar, por lo que quizás el jurado que preside este año Anette Bening decida premiar otros trabajos con menos exposición, como ya ocurrió en el pasado con películas aplaudidas y después ignoradas en el palmarés: "Gravedad", de Alfonso Cuarón, o "Birdman", de Alejandro González Iñárritu.

En una edición sin grandes diferencias de nivel entre las 21 películas presentadas a concurso y sin trabajos que hayan destacado por ambición visual, se abuchearon dos de las películas más esperadas: "Mektoub, My Love: Canto Uno", el esperado trabajo del director franco tunecino Abdellatif Kechiche y su primera película tras haber ganado la Palma de Oro; así como "Mother!", la delirante historia con la que Darren Arofnosky dividió a la crítica.

Pero Aronofsky ya ganó el León de Oro en 2008 con "El luchador" y Javier Bardem, el protagonista de esta película junto con Jennifer Lawrence, ya tiene sendas Copas Volpi, el premio de interpretación.

En la categoría masculina podrían alzarse este año con el premio el actor Ethan Hawke por su papel de pastor atormentado en "First Reformed", el drama de Paul Schrader. Pero también brillan el joven Charlie Plummer en "Lean On Pete", escrita y dirigida por Andrew Haigh, así como el israelí Lior Ashkenazi en "Foxtrot" o Donald Sutherland como profesor con Alzheimer en "The Leisure Seeker".

Su compañera de reparto en este drama sobre las decisiones que se toman al final de la vida, la actriz británica Helen Mirren, también fue aplaudida por su trabajo en la película que firma el italiano Paolo Virzí. Pero Mirren ya tiene una Copa Volpi por "La reina". También son firmes candidatas a este premio la estadounidense Frances McDormand y la británica Sally Hopkins.

Con todo habrá que esperar a que el jurado desvele hoy sus cartas, cuando se conocerá el ganador del León de Oro de la 74 edición del Festival de Venecia, un premio que el año pasado recogió la cinta del filipino Lav Diaz "The Woman Who Left".

Premio para Argentina. En tanto, Argentina también tuvo su premio. La directora Natalia Garagiola se alzó ayer con el Premio del Público, el máximo galardón de Semana de la Crítica, una sección paralela del Festival de Venecia, donde concurría con su primer largometraje "Temporada de caza".

"Es un reconocimiento muy grande, es impresionante, no lo puedo creer", dijo Garagiola a dpa. "Estar seleccionada era ya un premio para mí y para todo el equipo. Me permite pensar en una segunda película y es un voto de confianza para el nuevo proyecto".

El filme se centra en la relación de un joven (Lautaro Bettoni) que tras la muerte de su madre se ve obligado a convivir con su padre (Germán Palacios), un cazador profesional que reside en la otra punta del país.

Con escasos diálogos, Gargaiola logra trasmitir la peculiar relación entre el joven, que se siente en un mundo que no es el suyo con un padre al que no conoce, y un progenitor que casi lo trata con la rudeza del entorno en que se maneja, pero dejando entrever el amor que siente por él.

En un año con escasa participación del cine latinoamericano, Argentina ha sido el país más representado con tres películas, entre ellas "Zama", el esperado nuevo trabajo de Lucrecia Martel, que se presentó fuera de concurso.

El premio del Público de la Semana de la Crítica está dotado con 5.000 euros (6.021 dólares) y en esta edición se lo disputaron un total de siete títulos.