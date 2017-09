Guillermina Valdés intentó explicar el mensaje en Twitter que le trajo problemas a Tinelli

Un enorme revuelo se armó en Twitter el sábado pasado, tras un mensaje de Guillermina Valdés. "Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja. Tanteando la situación, claro", publicó sin dar más detalles.

Inmediatamente se especuló que podía ser un reproche para alguien que quiso acercarse a Marcelo Tinelli . Incluso, Rocío Guirao Díaz y hasta Candelaria Tinelli salieron a apoyar públicamente a la actriz y empresaria.

"Uhh, sí, me equivoqué. ¿Viste que a veces uno manda un tuit y decís 'no puedo creer lo que generé'? De hecho, mi mamá y mis amigos me dijeron '¿para qué escribís eso si vos no sos así?'. Es un pensamiento que tuve, lo trasladé a una red social como cuando uno puede decir 'me gusta el helado dulce de leche', sin entender la magnitud que puede tener ese mensaje", dijo ante las cámaras de "Nosotros en la mañana".

"Uno se pone en un lugar en el que no quiere estar después. Pensé que había aprendido de estas cosas, pero me pasó. No hay ningún nombre propio, fue una charla de amigas que tuvimos ese pensamiento. No lo hice por nada en particular, no le llegó ningún mensaje a Marcelo, pero es algo que yo pienso. Muchos pensaron que había encontrado algo. Rocío (Guirao Díaz) quizá pensó que esto era parte de algo", agregó.

Sobre el final, Valdés reveló qué fue lo primero que le dijo Tinelli. "Marcelo me dijo unas horas después 'qué quilombo que armaste, ¿por qué tuiteaste eso? Me preguntaron si estaba todo bien'. Lo hice como un pensamiento, es algo que se me fue de las manos y cuando lo fui a borrar, me dijeron 'no, ahora no lo borres porque es peor'", concluyó.