Griselda Siciliani explicó por qué se siente a gusto al posar desnuda

Griselda Siciliani fue una de las invitadas del domingo en el programa de Mirtha Legrand donde habló de su obra de teatro "Sugar" y también respondió a las consultas de la Chiqui.

"¿Te gusta mostrar tu cuerpo, no? Cuando hacés esas notitas desvestida", preguntó Mirtha a Griselda en pleno almuerzo. "Sí, me gusta. No sé bien cómo explicarlo. Me divierte. No es tema para mí estar desnuda o vestida. A veces lo relaciono con la danza o con la formación", explicó la artista.

Estoy entre Noemi Alan y Susana Brunetti no? Amé esta tapa retro .... Muy vedette de los 80 Feliz Gracias Fotos @santiagoalbanell Nota @luisitocorbacho Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 8:40 PST



"Siempre cuento la anécdota de que cuando entrás a la escuela de danza y tenés 10 años, están en el vestuario todas las chicas de 17 que ya están terminando. A los 10 es una cosa rara, pero a los 13 ya estás desnuda cambiándote. No te da el tiempo, el cuerpo se transforma en tu instrumento y lo ves de otra manera. Los pudores desaparecen porque la cabeza está en otra cosa del cuerpo, y no en la desnudez: en la técnica, en esto, lo otro... ¡Está la locura en otro lado!".

"Siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo", indicó.