Grandes festivales con el foco en los Oscar

¿Conseguirá Emma Stone su segundo Oscar? ¿Lograrán la codiciada estatuilla George Clooney o Angelina Jolie por su trabajo como directores? ¿Conseguirá por fin Matt Damon su primer Oscar como actor? Los premios más importantes del cine se entregan dentro de seis meses pero ya empiezan a hacerse apuestas.

La temporada de películas de acción y superhéroes casi toda su fin. A la vuelta de la esquina están algunos de los grandes festivales de cine y el estreno de cintas que pueden optar a los galardones más prestigiosos. El Festival de Venecia comienza el 30 agosto, donde se compite por el León de Oro. Y el 7 de septiembre arranca el Festival de Toronto, un imán para las estrellas de Hollywood, el pistoletazo de salida. Se considera un termómetro para los Oscar, que llegan en marzo.

En 2013, el premio del público de Toronto fue para "12 años de esclavitud" y después obtuvo una buena cosecha de premios en los Oscar. El año pasado, el musical "La La Land" venció en el festival canadiese y meses después logró seis Oscar, entre ellos para la protagonista, Emma Stone, y para el director, Damien Chazelle. "Luz de luna", la ganadora del Oscar a la mejor película este año, también se estrenó en Toronto.

Tras el arranque de Toronto, actores como Stone, Clooney, Damon o Jenniffer Lawrence se sumergirán en una vorágine de estrenos y entrevistas de cara a la temporada de premios.

Entre los próximos estrenos está "Battle of the Sexes", en la que Stone encarna a la tenista y activista por los derechos de las mujeres Billie Jean King, que en 1973 venció en un partido al campeón de Wimbledor Bobby Riggs.

Tras su éxito con "Black Swan", el estadounidense Darren Aronofsky llega ahora al frente del thriller de terror "Mother!". Jennifer Lawrence se mete en un papel oscuro, acompañada en el reparto por Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer. Por otro lado, los críticos ya alaban la emotiva interpretación de Jake Gyllenhaal en el drama "Stronger", en el que interpreta a Jeff Bauman, el estadounidense que perdió ambas piernas en los atentados de la maratón de Boston.

George Clooney presentará también proximamente "Suburbicon", su sexto trabajo como director. En esta sátira ambientada en los años 50, Matt Damon se transforma en un vengativo padre de familia. El guión está firmado por los hermanos Joel y Ethan Coen y también cuenta con Julianne Moore y Oscar Isaac. Clooney, que siempre suele tener un papel en las películas que dirige, estará en esta ocasión sólo detrás de las cámaras.

También Angelina Jolie presenta su nuevo trabajo como directora, "First They Killed My Father". Se trata de un drama bélico basado en las memorias de la activista camboyana Loung Ung, que sobrevivió al régimen de los Jemeres Rojos.

El alemán Wim Wenders presentará en Toronto "Submergence", protanizada por la oscarizada Alicia Vikander y James McAvoy y que competirá poco después en el Festival de San Sebastián. Wenders estuvo nominado en tres ocasiones al Oscar pero hasta ahora el premió se le escapó.

También el Festival de Venecia se considera un trampolín para los Oscar. Películas como "Gravedad" (Alfonso Cuarón), "Birdman" (Alejandro González Iñárritu) o "La La Land" (Damien Chazelle) brillaron en la gala de inaguración del Lido y después en Hollywood.

En esta ocasión, el certamen italiano lo inaugurará "Downsizing", con Damon y Kristen Wiig. La tragicomedia, dirigida por Alexander Payne, gira en torno a una pareja de científicos que desarrolla una solución radical para luchar contra la superpoblación. La cinta llegará a los cines norteamericanos en diciembre, último mes en que pueden estrenarse en Estados Unidos las películas que quieran optar a los Oscar en 2018.

En los próximos meses también podrán verse estrenos de veteranos como Steven Spielberg, Clint Eastwood y Ridley Scott. Este último presenta "All the Money in the World", con Michelle Williams y Kevin Spacey, en la que relata el secuestro en 1973 del nieto de 17 años del millonario Jean Paul Getty.

Spielberg llegará de la mano de Meryl Streep y Tom Hanks con "The Papers", un drama político sobre la publicación de documentos secretos del Pentágono.

En cuanto a Eastwood, se encuentra inmerso en el rodaje de "The 15:17 To Paris", sobre el atentado frustrado de 2015 en un tren que viajaba hacia París. Según Variety, Eastwood podría terminar el rodaje antes de diciembre y colarse en las candidaturas a los Oscar. Sería una nominación interesante, ya que su película no cuenta con estrellas: los tres hombres que impidieron el atentado se interpretan a sí mismos ante la cámara.