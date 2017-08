Glamour y debate en una vidriera clave para las grandes películas

El Festival de Cine de Venecia inaugura hoy la gran temporada de premios con dramas abrasadores, glamour, política y una cosecha de nuevas películas que buscan aplausos y galardones. Gracias a que se realiza a finales del verano (boreal), justo antes que sus rivales en Telluride y Toronto, el festival de cine más antiguo del mundo se ha convertido en una vitrina clave para películas que esperan dominar la temporada de premios de Hollywood. En años recientes, Venecia ha sido la plataforma de lanzamiento de ganadoras del Oscar que incluyen a "Gravedad", "Birdman", "En primera plana" y "La La Land".

La edición número 74 comienza hoy con "Downsizing", del talentoso Alexander Payne ("Entre copas", "Nebraska"), un drama teñido de ciencia ficción en el que Matt Damon interpreta a un hombre que espera minimizar sus problemas encogiéndose a sí mismo. Damon está acompañado en el reparto por Kristen Wiig y Christoph Waltz.

Este año las estrellas deberán sortear bloques de hormigón camuflados con el logo del certamen y a la policía con las armas automáticas bien visibles. Tras los recientes atentados en Europa, las medidas de seguridad se han intensificado, según dijeron fuentes del certamen, que insisten en que la vigilancia se hace de forma camuflada, con muchas cámaras para intentar que pase desapercibida entre los miles de periodistas acreditados, el personal de la industria del cine y los curiosos que se acercarán a ver a las estrellas.

Matt Damon protagoniza también el nuevo trabajo de George Cloooney, "Suburbicon", en el que el director estadounidense lleva a la pantalla un thriller con mensaje político basándose en un guión de los hermanos Coen que escribieron en los años 80. Con Clooney en el estrado del festival, será seguramente inevitable el debate sobre temas candentes de la actualidad, pero no será el único. El artista disidente chino Ai Weiwei lleva a la competencia un documental sobre los refugiados en distintos puntos del planeta titulado "Human Flow".

En la carrera por el León de Oro también está el thriller de Darren Aronofsky "Mother!", que según parece va a hacer pasar bastante miedo al público. El elenco de la película es un verdadero lujo: Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer y Ed Harris.

Italia, el país anfitrión, desembarca fuerte con cuatro producciones a concurso de directores emergentes. Entre ellas se destaca por su particularidad el musical sobre la mafia ambientado en Nápoles "Ammore e malavita", de los hermanos Marco y Antonio Manetti, que se hacen llamar Mannetti Bros. El director del certamen más veterano del mundo, Alberto Barbera, dijo que se había puesto el acento en el cine del futuro y por primera vez crea un concurso dedicado a la realidad virtual, que permite indagar en nuevas expresiones narrativas.

El documental es otro género que no deja de ganar fuerza en los grandes festivales, ya sea en competencia (este año hay dos) o fuera. En Venecia habrá oportunidad de indagar en la obra del genial compositor japonés Ryuichi Sakamoto ("Coda") y de conocer cómo se gestó el mítico video "Thriller", de Michael Jackson ("Making Of Michael Jackson's Thriller"), así como una proyección especial del videoclip de John Landis en 3D.

La Mostra será testigo además del adiós a la gran pantalla de una leyenda como Robert Redford. El actor, de 81 años, que recientemente anunció que dejaba la interpretación, mostrará fuera de competición "Our Souls At Night", una historia de soledades y nuevas oportunidades en la que vuelve a compartir cartel con su amiga Jane Fonda, su mítica compañera de "Descalzos en el parque". Redford y Fonda se llevarán el León de Oro honorífico por su trayectoria.

También tiene galardón asegurado el director británico Stephen Frears, que levantará el Jaeger-LeCoultre, un premio dedicado a una personalidad que ha influido el cine contemporáneo. Con esta ocasión, el director de "La reina" y "Las amistades peligrosas" estrenará "Victoria & Abdul", centrado en la amistad que mantuvo la ya anciana reina Victoria a fines del siglo XVIII con su secretario indio.

Variedad no va a faltar en la 74ª edición de la Mostra, en la que este año la presidenta del jurado es la actriz estadounidense Annette Bening ("Belleza americana"). El 9 de septiembre se conocerá quién se llevará el León de Oro. El año pasado fue para "The Woman Who Left", una película en blanco y negro y de casi cuatro horas del filipino Lav Diaz.