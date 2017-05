Gladys, "La Bomba tucumana", habló de su vida sexual y reveló una intimidad que sorprendió

Luego de que días atrás disparara durísimas declaraciones contra Gilda, Gladys, "La Bomba Tucumana", pasó por "Cortá por Lozano" y habló íntimamente con la conductora del envío de Telefé.

Ni bien arrancó el cara a cara, Verónica le tiró un: "Te imagino muy fogosa", pero la animadora se había equivocado: "Nooo. La mecha de la bomba está apagada, te juro que sí. Soy un desastre, soy muy vaga. Hace como 4 meses que no tengo sexo, es mucho. Tengo que volver a Tucumán rápido", contestó la "Bomba".

"No, no, está todo mal con la mecha. Hace dos semanas que estoy en Buenos Aires pero ya veníamos de antes... con la mecha ya húmeda. Iban pasando los meses y digo, ¿puede ser que una mujer aguante 4 meses?... ¿tanto? Yo digo que ya debe ser la menopausia. No me dan ganas, ¿por qué será eso?". Continuó, inclusive, ofreciendo detalles más íntimos que la pregunta original.

Pero luego, Vero coronó la entrevista con una pregunta que la invitada volvió a negar, al indagar a la cantante tropical sobre la "autosatisfacción": "No, nada. ¡Menos! Juro que no, jamás en la vida se me pasó por la cabeza. Pero a mí me parece lindo que no se me haya pasado por la cabeza ¿Seré anormal? Soy medio rara con la parte sexual", resumió la próxima participante del Bailando 2017, sin filtro.