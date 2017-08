Gerardo Romano confirmó el conflicto entre Ricardo Darín y Erica Rivas y aventuró que puede ser "sentimental"

La visita de Gerardo Romano a " Polémica en el bar " la semana pasada todavía da que hablar. Es que el actor que se destaca en la película "La Cordillera" confirmó un secreto a voces. Se trata de la mala relación entre Ricardo Darín y Erica Rivas, ambos protagonistas del galardonado film.

Cuando se desarrollaba el programa en medio de bromas y chicanas por la afinidad del prestigioso actor con el kirchnerismo. Con Mariano Iúdica, Pablo Duggan, Diego Brancatelli y el resto del equipo había chicanas cruzadas, incluso Romano hasta repartió bananas a los supuestos "gorilas" del programa, pero sin perder jamás la sonrisa y la buena onda.





Todo cambió en el programa de América cuando Luis Ventura lo consultó por la presunta pelea de Ricardo Darín y Erica Rivas. "¿Qué pasó entre ellos? Érica no hizo la nota en la revista Gente, ni fue a la conferencia de prensa, ni estuvo en el programa de Susana Giménez", indagó el periodista de Infama.

"Me asombra cómo finalmente se saben las cosas. Algo habrá pasado, me imagino", respondió el actor, ya con el gesto adusto, en medio de un silencio general. "¿Tan grave?", retrucó Ventura. "No sé, no tengo la menor idea de qué fue. Sé que no comparten más el escenario", aportó Romano al confirmar que Rivas y Darín ya no comparten la obra "Escenas de la vida conyugal".

El ex Intrusos habló entonces de "una denuncia de violencia". "Pero, ¿quién hizo la denuncia de violencia?", quiso saber el actor. "No quiero decir algo que no tengo confirmado. Pero la pregunta fue si ella había hecho una denuncia, y no quiso responder". Se refería a una nota televisiva donde Erica respondió de muy mala manera.

Ante la incomodidad general, Romano defendió a Darín, a quien conoce "de toda la vida, hace 45 años". "Nunca lo vi cagarse a trompadas", contó.

"Lo único que te puedo decir es que fui a la conferencia de prensa, al cóctel, a todo y no la vi nunca (a Erica). Y como no apareció, pregunté, porque algo pasaba que no aparecía por ningún lado. Pregunté y me dijeron que algo pasaba, pero no sé qué", afirmó Romano. "¡Ni puta idea!".

Sin embargo, Romano arriesgó una hipótesis: "¿Qué pudo haber pasado? – se preguntó-. Que a uno le guste el otro y haya un tema de celos. Amoríos... ¡No creo que sea un quilombo de guita! Si hay un quilombo es afectivo, sentimental".