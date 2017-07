Gene Simmons llega al país con polémica y hits de Kiss

Gene Simmons, el mítico bajista y cantante de Kiss, llegará a la Argentina. El show será el martes 24 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas, de Buenos Aires.

El extravagante y talentoso músico llegará al país encabezando La Gene Simmons Band, un grupo formado por el guitarrista Phil Shouse, el baterista Jarred Pope, el guitarrista y bajista Jeremy Asbrock y el segundo guitarrista Ryan Cook, con la particularidad de que todos los músicos son integrantes de Thee Rock'N Roll Residency, de Nashville.

El show contará con los hits de Kiss como "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City" y "Shout It Out Loud", y no faltarán temas de la discografía solista de Simmons, como "Radioactive" y "Sweet & Dirty Love".

La fecha de Simmons se suma a la ola de shows de la segunda mitad de año, entre los que se destacan los de U2, The Who y Green Day.

El bajista presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, porque pretende patentar su famoso gesto de los cuernitos. Según Simmons, él fue el primero que lo usó en 1974, durante la gira de Hotter Than Hell. Sin embargo, The Beatles y Ronnie James Dio lo hicieron antes.