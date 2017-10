"Ganar un reality me cambió la vida", reveló el salteño Alcázar

El actor y cantante salteño José García Alcázar llega a Rosario para presentar "#Salta", su tercer álbum que fusiona pop y baladas. El ganador del reality musical "Operación Triunfo" subirá al escenario del teatro Arteón (Sarmiento 778), hoy a las 21.30.

El artista ya lleva editados "Huellas", que fue disco de oro y platino y obtuvo tres nominaciones a los premios Gardel y "Corazón Norteño", que ganó el premio Sol Andino a la mejor expresión artística. Además, García Alcázar protagonizó comedias musicales como "El Loco de Asís", "El Rey León, el musical" en Madrid; "Tarzán, el musical", "Stravaganza. Estados del Tiempo", donde ganó el premio "Carlos 2015" como mejor cantante de la temporada de Carlos Paz. Además incursionó en obras Infantiles tales como "Una auténtica Princesa" y "Un viaje al País de Nomeacuerdo".

—¿Cómo describís tu nuevo disco "#Salta"?

—En este tercer disco me salgo absolutamente de la zona de confort e indago nuevos géneros, nuevos ritmos, como las baladas pop, ritmos latinos y de fusión folk. También a mi nombre artístico se suma mi segundo apellido Alcázar y debuto como autor y compositor de mis canciones además de producirlo junto al músico y arreglador Gerardo Bautista. "#Salta" es una invitación a aventurarse a lo diferente con justamente esa acción además de que soy de Salta. Este disco significa absolutamente todo actualmente para mi, si bien se llama #Salta se realizó totalmente en Rosario durante un año y medio y por eso muy importante mostrarlo y cantarlo en esta ciudad tan amada.

—¿Sentís que sin tu paso por "Operación Triunfo" tu camino hubiese sido distinto?

—Ganar un reality me cambió la vida totalmente, en menos de un año salí de vender empanadas a estar en la tele cantando para miles de personas. Quedar elegido entre 46 mil jóvenes y luego consagrarme ganador del certamen con tanta audiencia y éxito me permitió disparar mi camino como artista del cual estoy muy feliz, contento y con el hambre de gloria de siempre.

—¿Cómo es sostenerse independientemente como músico después de todo el impulso que te dio el reality?

—Tomar las riendas de mi carrera luego de "Operación Triunfo" no fue fácil pero sí un hermoso desafío: formé mi banda, armé mi repertorio, me adueñé de un estilo y personalidad y eso me llevo a ganar muchos reconocimientos, premios, giras ¡y mucho más posterior al fenómeno! Nunca me pesó dejar de estar en la tele. En estos 12 años me dediqué a construir un camino con aprendizaje, estudio, experiencia y sobre todo mucha pasión por esta profesión.

EM_DASHTambién incursionaste como actor. ¿Como fue esa experiencia?

—Me permití incursionar en el teatro musical, como actor en publicidades y teatro de texto, pase con mucha alegría por "El Loco de Asis" de Manuel González Gil, "El Rey León" con Disney, "Tarzán, el musical" (Chile) "Stravaganza Estados del Tiempo" y este año protagonicé "Un Viaje Al País de Nomeacuerdo", un infantil maravilloso con canciones de María Elena Walsh.

—Sos multifacético incluso actualmente conducís tu programa de radio. ¿Con qué rol te identificás más? ¿Qué proyectás para este año?

—Tengo dos programas de radio en emisoras muy importantes y además gané un premio como conductor en tele por el ciclo "10 a la fama canta". Pero lo que más amo hacer es cantar. Como proyecto inmediato quiero promover mi nuevo disco por todo el país y por muchos festivales. Y pronto debutaré conduciendo un nuevo ciclo en tele y en radio.