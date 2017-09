Gabo Usandivaras reveló que su hermana le prestará el vientre para gestar a su hijo

Gabo Usandivaras, el compañero de baile de Lourdes Sánchez en " ShowMatch " decidió que quiere tener un hijo y le contó a la revista "Pronto" el particular modo que encontró para ser padre. Según explicó, inseminará el óvulo de una donante y su hermana, Giselle, de 23 años, le prestará su vientre para gestarlo.

"Mi hermana Giselle me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo lo voy a inseminar - se explayó Gabo-. Estuve averiguando dónde lo podría hacer, quizás en California o en la Florida, Estados Unidos, porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuándo será. Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos".

gabo3.jpg



Gabo, que mantiene un noviazgo a distancia con un joven de 24 años, Julián, que vive y estudia en Rosario, declaró: "El año pasado sentí demasiadas ganas de tener un bebé, tuve charlas con mi vieja y mis amigos con mucha angustia por este tema. Pero por la madurez que estoy transitando entendí que no es el momento ahora porque un hijo implica mucha responsabilidad. Pero ya tengo la forma en la que voy a ser papá y eso me tranquilizó"

Cuando le preguntaron por la reacción de su cuñado, la pareja de su hermana, el bailarín respondió: "Él tiene la mejor conmigo, nos queremos mucho y entiende mis ganas de ser papá, pero sobre todo entiende el amor que nos tenemos con mi hermana. Giselle se ofreció porque es la persona que más me ama en el mundo".