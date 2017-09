Foo Fighters y Queens of the Stone Age llegan a la Argentina para tocar juntos

Las bandas Foo Fighters, que encabeza Dave Grohl, exmúsico de Nirvana y Scream, y Queens Of The Stone Age (QOTSA), con Josh Homme, se presentarán juntos el 7 de marzo de 2018 en el estadio de Vélez Sársfield, informó hoy la productora del show en Argentina.

Foo Fighters y Queens Of The Stone Age completan la grilla de artistas que llegarán en los próximos meses al país, entre los que se destacan U2, Depeche Mode, Guns N' Roses y The Who, y los cantantes James Blunt, Rod Stewart, Bruno Mars, el espectáculo "The best of Jethro Tull by Ian Anderson" y el Festival Lollapalooza Argentina 2018.

Embed

La banda de Grohl, que completan Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee, publicó el 15 de este mes su nuevo álbum, "Concrete and Gold".

foo.jpg La banda Foo Fighters, que encabeza Dave Grohl.

Mientras, QOTSA lanzó el 25 de agosto su disco "Villains", álbum que da título al tour de la banda que, además de Homme, la integran Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman y Jon Theodore.

queens.jpg Los integrantes de Queens Of The Stone Age (QOTSA), encabezado por Josh Homme.

Foo Fighters y Queens Of The Stone Age se presentarán en su gira por Latinoamérica 2018 en Brasil, donde tocarán el 25 de febrero en el estadio Maracaná Río de Janeiro, el 27 en San Pablo, el 2 de marzo en Curitiba y el 4 en Porto Alegre.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes a través del sitio www.allaccess.com.ar y en los diferentes puntos de venta.