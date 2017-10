Florencia Peña le pasó factura a Piquín y se puso picante a la hora de los puntajes

"Yo quiero decir que se me estuvo por caer un lagrimón de emoción si no hubiera sido porque recordé que él me sacó de la semifinal del certamen cuando yo bailé", remarcó.

"A lo cual este podría ser un gran momento de venganza ¡porque fue horrible! Se llevó todos los puntos , nos sacó por casi 64% de los votos. Y el coach de los chicos era nuestro coach, así que el puede recordarlo perfectamente. Fue muy duro y claro, había que bailar contra Piquín", agregó entre risas, al mismo tiempo que destacó que por aquel entonces "tenía 70 años y 45 kilos menos".





Pese al casualidad de los roles, la actriz se quedó asombrada con la performance de la pareja: "¡Son un fuego! Piquín, te conozco, hemos compartido certamen y sabés todo lo que te quiero. Pero a Maca no la había visto, sos un fuego, echala porque no podés parar de mirarla. ¡Me volví loca! Te odio porque te tengo acá (se señala la garganta), pero son lo más de lo más", cerró, otorgándoles un 10 como puntaje.