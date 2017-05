Flor Peña publicó fotos retro de sus 17 años cuando explotaba la Pechocha en "Son de diez"

Florencia Peña espera la llegada de su tercer hijo, el primero junto al abogado salteño Ramiro Ponce de León.

Con los sentimientos a flor de piel por su embarazo, la actriz compartió una imagen en Instagram cuando tenía apenas 17 años, y se ganó el apodo de "Pechocha" en el programa "Son de diez".





Embed Sábado Vintage 2. #17años #SonDeDiez Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 8:17 PDT



Hace unos días la protagonista de "Quiero vivir a tu lado" estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó el delicado tratamiento al que debe someterse para que su hijo nazca sano.

"Me pasó algo muy loco: me detectaron trombofilia, algo que no tuve con mis otros embarazos y tengo mi panza llena de moretones pero son moretones de amor... Esto lo voy a tener que hacer a diario durante todo el embarazo para que el bebé nazca sano", explicó.