Festival de Venecia: "Mother", un filme surgido de "la rabia y la ira"

La "Mother!" (madre) de Darren Aronofsky sacudió ayer el Festival de Venecia como no ha hecho ninguna otra película en esta 74 edición. Al término de la primera función para la prensa los silbidos y los abucheos se apoderaron de una sala en la que los aplausos intentaban abrirse paso. La razón: el esquizofrénico final de la historia que protagonizan Javier Bardem y Jennifer Lawrence y que atrapa al espectador desde el minuto uno.

El actor español encarna a un poeta que no consigue escribir y la estadounidense Lawrence a su esposa, su musa. Viven aislados en un caserón gigante. Es un lugar que parece idílico pero todo se transforma con la visita inesperada de dos extraños (Ed Harris y una estupenda Michelle Pfeiffer).

El escritor supera su bloqueo y la fama comienza a atraer personas a la casa, que se convierte en un colosal delirio de proporciones épicas.

Para Aronofsky ha sido una experiencia extraña, porque siempre ha necesitado más de un lustro para preparar sus películas y en esta necesitó cinco días. La película surgió de ver lo que pasaba a su alrededor, en el planeta y no ser capaz de hacer nada. "Mother!", dijo en una concurrida rueda de prensa, salió de la "rabia y la ira" que sentía y en cinco días tuvo un primer borrador del guión.

Se lo enseñó a Lawrence y ella mostró de inmediato su entusiasmo. "Mother!" "es un misterio que sorprende al público", insistió el director, quien quiso que la audiencia se sintiese incómoda, que se sintiese como la protagonista, constantemente intentando averiguar lo que está pasando.

El director explicó que intentó establecer una metáfora al reducir el mundo a la casa e intentar representar allí lo sucede en el planeta. "Me inspiró el «El ángel exterminador», de Luis Buñuel, que metió toda la estructura social a un salón", dijo el cineasta, que ha sido hasta ahora muy cuidadoso en evitar que se filtrase nada de lo que ocurren en la película.

"Mother!" supone además todo un cambio para Lawrence, acostumbrada a aparecer en pantalla dando vida a mujeres fuertes. "Para mí fue un personaje completamente diferente a lo que hice antes, pero también una parte completamente diferente de mí misma que no conocía. Tuvimos un riguroso proceso de ensayo durante tres meses. Hubo una parte de mí con la que Darren me ayudó a conectar. Fue difícil", contó la actriz, que recientemente habló en público por primera vez de su relación sentimental con el realizador, 21 años mayor que ella.

La ambiciosa película de Aronofsky, que ya tiene en su vitrina un León de Oro y ha sido presidente del jurado del certamen italiano, ha dividido a la crítica en Venecia, que sin embargo apoyó el drama japonés también en competición "The Third Murder", en el que Hirokazu Kore-eda, sale del ámbito familiar en el que se han movido sus películas para abordar un drama legal que cuestiona la capacidad de un ser humano de juzgar a otro.

"The Third Murder" es un drama legal en el que el suspenso se forja con las dudas del abogado defensor (Fukuyama Masaharu) en la autoría del crimen que reclama su defendido (Yakusho Koji).

Masahuru, un exitoso cantante japonés con quien ya Kore-eda trabajó en "Like Father, Like Son", se mide en la pantalla con Koji ("Babel"), que no desvela las verdaderas razones que le llevan a confesar el crimen.

"Contrariamente a lo que piensa el espectador no tengo la impresión de haber cambiado mucho de género", señaló el realizador que al inicio tenía ideado hacer un thriller. "Solo quería hablar de seres humanos que juzgan a otros seres humanos", agregó el cineasta que recordó que en su país aún existe la pena de muerte. "He hablado con abogados y me han contado que un tribunal no es un lugar en que se busque siempre la verdad", señaló.

La jornada ha estado repleta ayer de emociones, entre las que figuran ver a Sir Michael Caine repasando sus recuerdos de los vibrantes años 60 en el documental "My Generation", un trabajo en el que explica cómo el despertar de la cultura pop supuso una enorme ruptura social en Reino Unido al abrir un espacio a la pujante clase trabajadora.

Asimismo Jim Carrey, uno de los actores más aclamados en el Hollywood de los 90, mostró su faceta más filosófica al presentar el documental de Chris Smith "Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton", en el que se ve cómo se desdobló de forma casi esquizofrénica al protagonizar "Man on the Moon", la película de Milos Forman sobre el actor Andy Kaufman.

María Luz Climent Mascarell

DPA