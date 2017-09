Federico Bal y Laurita Fernández fueron captados a los besos en un bar porteño

Federico Bal y Laurita Fernández se reconciliaron hace ya bastantes días, aunque tardaron en confirmarlo y admitir que otra vez estánd e novios.

Fue el periodista Angel de Brito quien se encargó de publicar fotos en las que se los ve muy acaramelados.

Los rumores de reconciliación surgieron luego de que bailaran el reggaetón en la pista de ShowMatch , coreografía que culminó con un apasionado beso.

Con el correr de las galas, Laurita empezó a dar sutiles indicios de una reconciliación con sutiles indirectas como "me calenté ensayando reggaetón con Fede", "¿quién no reincidió con un ex?", o "a veces extrañaba más a su perro que a él", hasta que finalmente se confirmó lo que tantos esperaban: volvieron a estar juntos.

El trabajo los mantuvo unidos y al parecer, el amor que sienten fue más fuerte que todo lo demás. Hoy, Laurita Fernández y Fede Bal apuestan a su noviazgo y eligen hacer borrón y cuenta nueva. Por eso, salieron juntos a festejar el viernes a la noche y se mostraron más cariñosos que nunca

"Me envían los mismos fans de #balfer", escribió De Brito en su cuenta de Twitter junto a una de las imágenes.