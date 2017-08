Fede Bal le confesó a Pampita cuando fue la última vez que tuvo sexo con una mujer

Federico Bal estuvo invitado ayer en el programa " Pampita on line" que con éxito conduce Carolina Ardohain. El actor contó que sigue enamorado de Laurita Fernández y fue muy duro con Barbie Vélez

"Con Barbie tuvimos un proyecto muy fuerte y de mucho amor. Aunque ella diga que no estaba enamorada o que tal vez no era amor, yo creo que me enamoré mucho, que fue un amor fuerte. La amé con todo mi corazón y no tengo por qué no decirlo, pero era un amor roto, que no estaba limpio", expresó el participante del Bailando.

"Yo no me podía acercar y la Justicia le otorga una medida perimetral bajo un hecho de mentira, cosa que sigue en la Justicia", aclaró con respecto a la medida que le había impuesto su ex, para luego ratificar que seguirá con su batalla judicial contra ella. "Se terminó lo que son sus demandas hacia mí, el juez dijo que no se podía demandar más hacia mí, pero yo sí a ella por todas las pruebas que presenté. Quiero que todo lo que se dijo se demuestre que no fue así, se dijeron muchas cosas muy feas de mí. Ella, su madre, se han ocupado durante un año entero de decir todas mentiras, una atrás de otra", explicó.

Pampita le consultó por qué no había borrado de sus redes las imágenes junto a su ex: "Las fotos son parte de mi vida, es una mujer que me dio momentos muy lindos, otros muy feos y una enseñanza que no me dio ninguna otra mujer. Van a quedar ahí como un recuerdo de mi vida y como la enseñanza más grande, ella me enseñó a no permitir un montón de cosas, a llegar al límite en relaciones y en tu intimidad, aprendí mucho de lo que no debo volver a hacer".

Sin embargo, a días de su caliente reggaeton junto a Laurita Fernández, tampoco podía quedar afuera su última relación sentimental. "Cómo no voy a sentir cosas, ella me provoca cosas todo el tiempo. Me pasan cosas muy lindas con ella, ya cuando nos miramos", afirmó con respecto a su sentimiento junto a su compañera en el Bailando, para luego bromear sobre cómo hizo para soportar un ritmo tan hot sin poder tener nada con ella. "¿Cómo me iba a mi casa?, no sé si te lo puedo contar. Tremendo, bastante arriba, me iba muy arriba y me tenía que dar una ducha de agua fría", bromeó.

"Yo estoy soltero pero estoy enamorado, de Laura estoy enamorado, claramente, no tengo ganas de enamorarme de otra persona que no sea ella", expresó Fede, quien confesó que seguirá su intento de reconquistarla. "Me ocupo de los detalles, tal vez en el noviazgo perdí eso, cada ensayo me caigo con un rico café, le compro algo", se sinceró el hijo de Carmen Barbieri, quien reconoció que hace dos meses que no tiene sexo. "No estoy con otra mujer desde hace dos meses, tengo dos meses de abstinencia. No estoy con otra chica y la última vez que estuve fue con Laura", explicó.

"No sé si es esperar la palabra, voy a dejar que el tiempo se ocupe, no es que estoy en la puerta de la casa diciendo a dónde está, qué hago. Me parece una picardía perder lo que tenemos, después que llegamos a un lugar de tanto amor y vivimos cosas tan lindas", agregó Bal, quien dijo estar convencido de que puede ser fiel a una mujer si se lo propone. "Yo creo que puedo ser fiel, lo fui, no creo que sea una patología o hereditario. No estoy orgulloso de las veces que me equivoqué, pero claro que puedo, cuando las cosas están claras y yo siento amor y que esa persona me ama está buenísimo y lo fui, no es algo que repito, me ha pasado algunas veces y otras no", concluyó el actor.